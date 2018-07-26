28 Şubatçılar ek süre istedi

GÖKSEL ÇAĞLAV/ANKARA

Tarihe kara bir leke olarak geçen 28 Şubat dönemine ilişkin davanın sanıkları davayı uzatmaya çalışıyorlar. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 3 ayda hazırlayabildiği 3 bin 833 sayfalık gerekçeli karar tüm taraflara gönderildi. Karardan memnun olmayan mağdur ve sanıklar kararı istinaf (Bölge Adliye Mahkemesi)’ne taşımak için itirazda bulunmaya başladı. Sanıklar ağız birliği yapmışcasına mahkemenin 3 ayda gerekçeli kararı zor hazırladığını belirterek itiraz için ek süre talep etmeye başladılar.