28 Şubat mağduru isimden çarpıcı sözler! 'Beni okuldan ihraç eden hoca halen görevde' dedi ve ismini verdi

"Etkileri gerekirse bin yıl sürecek" denilen 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının üzerinden 25 sene geçti.

Bu süreçte uygulanan başörtüsü yasağı nedeniyle eğitimine ara veren binlerce öğrenci arasında bulunan Nuray Canan Songür, yaşadıklarını Akit Tv'de anlattı.

Nuray Canan Songür, üniversitede kendilerine zorluk çıkaran bazı hocaların halen görevde olduğunu söyledi.

Songür yaptığı açıklamada, "Hala görevinde olanlar var. Mesela Çiğdem Yalvaç hala orada. Hayatlarına hiçbir şey olmamış gibi devam ettiler. Ben onun ifadesine binaen 6 ay hapis cezası aldım. Aynı üniversitede görevine devam ediyor" dedi.