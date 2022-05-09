28 Şubat mağdurlarına İmamoğlu zulmü

YAVUZ SELİM İSTANBUL

CHP’nin yandaş ve terörist çiftliğine çevirdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin personel kadrolarında cadı avı sırası 28 Şubat mağduru personellere geldi. Kapalı kapılar ardında Haçlı büyükelçileriyle gizli buluşmalar gerçekleştiren, görevi dışına çıkıp miting turlarına çıkan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ağız dalaşına girip yandaş sanatçılarla didişen CHP’li Başkan Ekrem İmamoğlu, asli vazifesi olan İBB’de ise 28 Şubat mağduru olan dindar personelleri bir bir kurum dışına atıyor. HDP kontenjanından PKK’lı militanları İBB’nin kritik noktalarına yerleştiren İmamoğlu’nun, 28 Şubat yargısının delilsiz-belgesiz mahkum edip sicilini kararttığı işçilerin iş akdini feshettiği öğrenildi. Fondaş gazetecilere sipariş yazılar yazdırılarak İBB personellerinin “İBDA-C’ci” gibi yaftalamalarla hedef gösterilmesinin ardından başlatılan cadı avı neticesinde onlarca 28 mağdurunun ekmeğinin elinden alındığı saptandı. İmamoğlu yönetiminin, iş mahkemelerinin İBB personellerini haklı bulup işe iade kararlarını ise yok sayarak hukuksuzlukta direndiği kaydedildi. Bununla da yetinmeyen İmamoğlu İBB’sinin sicili temiz olup yargılaması devam eden personellere mobbing uygulayarak istifaya zorladığı bildirildi.

Ne hak tanıyor ne de hukuk

Zulme tepki gösteren 28 Şubat Mağduru İşçiler Dayanışma Platformu, basın açıklaması yaparak hukuksuzluğun durdurulması için yetkililere seslendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni sandık oyunlarıyla ele geçirdikleri yerel seçimlerin ardından CHP ve ortaklarının partizanlarına iş alanı açabilmek için işçi kıyımına giriştiğinin vurgulandığı açıklamada, İslâmî hassasiyet taşıyan personellere psikolojik taciz uygulandığı ve iş akitlerinin doğrudan feshedildiği ifade edildi.

Hukuk tanımayan İmamoğlu yönetiminin işe iade kararlarını da yok saydığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: “Amacına ulaşma noktasında bahane üretmekte mahir olan İBB yönetiminin, arkadaşlarımıza yönelik bulduğu bahane ise, 28 Şubat darbecileri tarafından verilen mahkûmiyet kararları olmuştur. Ancak buradaki samimiyetsizlik şuradan bellidir ki, yeniden yargılanmalar neticesinde beraat eden arkadaşlarımız bile işten çıkarılmış, iş mahkemelerinin işe iade kararları da yok sayılmıştır.”

Bahanesi cuntacı yargı kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bunların tek derdi, 15 Temmuz’un faillerini yeniden devlete doldurmak; PKK’yı İBB bünyesine doldurmak ve dolduruyorlar” şeklindeki sözlerine atıf yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi: “Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB yönetimi, PKK ve FETÖ melânetine olan vefa borcunu ödeyebilmek için, 28 Şubat’ın brifingli, dolayısıyla hukuksuz yargı kararlarının iptali mevzuunda kangren hâlini alan ihmali fırsat bilmiş ve bu kararları bahane ederek çok sayıda arkadaşımızı ekmeğinden etmiştir.”

İsmail Saymaz da tezgahın parçası

Platformun açıklaması şöyle devam ediyor: “Ekrem İmamoğlu yönetiminin, kendi dönemlerinde işe alınan PKK’lı teröristlerin tespiti vazifesini hükümete ısmarlayıp masum köylü pozlarına bürünürken, bizim arkadaşlarımızın 28 Şubat darbecileri tarafından brifingli yargıya siparişle hazırlatılmış hukuksuz dosyalarını aynı gün içinde tespit edip İsmail Saymaz gibi yancı gazeteciler eliyle gündeme taşıtması cingözlüğü dikkatimizden kaçmamıştır. Tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi 28 Şubat darbesinde de memleketimizin işgaline karşı çıkmış insanlar olarak, darbe hukukunun gayrimeşru mahkeme kararlarından azade biçimde, bizim alnımız açık, yüzümüz paktır. Ve, İBB’de çalıştığımız dönemle alâkalı olarak en ufak bir hukuksuzluk veya suiistimal de söz konusu değildir. İşimizi hakkıyla yapmış olarak, çoluk çocuğumuz için kazandığımız rızkın her kuruşu helâldir.”

Bu hukuksuzluğa 'dur' deyin!

Yetkililere İBB’deki hukuksuzluğa karşı harekete geçme çağrısında bulunulan platform açıklamasında şöyle denildi:

“Bizlerin, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere yetkili mercilerden, İBB yönetiminden, resmî makamlardan ve kamuoyundan talebimiz; bir ân evvel harekete geçilerek mağduriyetlerimizin sonlandırılması ve 28 Şubat’a ait hukuksuz kararların iptal edilerek işlerimize iadenin sağlanmasıdır. Bu hukuksuzluğun duyurulması ve ihtiyacımız olan desteğin sunulması noktasındaki her türlü desteğe şimdiden müteşekkiriz.”