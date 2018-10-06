28 Şubat mağdurları: “Yeniden yargılanalım”

Oğuzhan Gültekin Ankara Af konusu gündemdeki yerini korurken, cezaevlerindeki binlerce 28 Şubat mağdurları kendilerinin de af kapsamına alınmamasını, sadece yeniden yargılanma hakkı verilmesini istiyorlar.

Akit’te konuşan Mazlumder Ankara Şube Başkanı Abdurrahman Ünlü, şunları ifade etti: “Biz affın devlete karşı işlenen suçlarla ilgili olabileceğini, şahıslara karşı işlenen suçlarda af yetkisinin devlette olmaması gerektiğini savunuyoruz.Bu 28 Şubat mağdurlarının durumunda ise devletin o dönemki yargı mensuplarının, siyasi idarenin mağdur kişilere bir kumpas gerçekleştirdiğini, ifadelerinin zorla imzalatıldığını biliyoruz. Dolayısıyla bu insanlarla ilgili tam anlamıyla bir af istemiyoruz. Sadece yeniden yargılama hakkının verilmesinin yeterli olacağını düşünüyoruz. Biz tam anlamıyla bir af istemiyoruz.Şahıslara verilen haksız cezalar düzeltilsin mağdur olanlar da dışarı çıkarılsın istiyoruz. Sadece haksız yargılama durumunun ortadan kaldırılması konusu üzerinde duruyoruz. Bir de ülkemizde paralel yargı süreçleri var. Yargıdaki kumpaslardan hepimiz mağdur olduk. Bu durumun da düzeltilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini ve detaylı bir incelemeyle mağduriyetlerin ortadan kaldırılmasını istiyoruz” dedi.