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28 Şubat mağdurları: “Yeniden yargılanalım”

Af konusu gündemdeki yerini korurken, cezaevlerindeki binlerce 28 Şubat mağdurları kendilerinin de af kapsamına alınmamasını, sadece yeniden yargılanma hakkı verilmesini istiyorlar.

06 Ekim 2018 Cumartesi 12:07
28 Şubat mağdurları: “Yeniden yargılanalım”

 Oğuzhan Gültekin  Ankara  Af konusu gündemdeki yerini korurken, cezaevlerindeki binlerce 28 Şubat mağdurları kendilerinin de af kapsamına alınmamasını, sadece yeniden yargılanma hakkı verilmesini istiyorlar.

Akit’te konuşan Mazlumder Ankara Şube Başkanı Abdurrahman Ünlü, şunları ifade etti: “Biz affın devlete karşı işlenen suçlarla ilgili olabileceğini, şahıslara karşı işlenen suçlarda af yetkisinin devlette olmaması gerektiğini savunuyoruz.Bu 28 Şubat mağdurlarının durumunda ise devletin o dönemki yargı mensuplarının, siyasi idarenin mağdur kişilere bir kumpas gerçekleştirdiğini, ifadelerinin zorla imzalatıldığını biliyoruz. Dolayısıyla bu insanlarla ilgili tam anlamıyla bir af istemiyoruz. Sadece yeniden yargılama hakkının verilmesinin yeterli olacağını düşünüyoruz. Biz tam anlamıyla bir af istemiyoruz.Şahıslara verilen haksız cezalar düzeltilsin mağdur olanlar da dışarı çıkarılsın istiyoruz. Sadece haksız yargılama durumunun ortadan kaldırılması konusu üzerinde duruyoruz. Bir de ülkemizde paralel yargı süreçleri var. Yargıdaki kumpaslardan hepimiz mağdur olduk. Bu durumun da düzeltilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini ve detaylı bir incelemeyle mağduriyetlerin ortadan kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 12:07
  1. Mazlumder Ankara Şube Başkanı Abdurrahman Ünlü
  2. 28 Şubat mağdurları

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