28 Şubat mağdurları yeniakit.com.tr’ye anlatıyor: 'Başörtülüler alınmayacak' ilanları asıldı

Taha Emre Özdemir Ankara

yeniakit.com.tr 28 Şubat Post Modern Darbesi'nin başörtüsü mağdurlarını dinlemeye devam ediyor.

39 yaşındaki Esra Ege Gürler de o mağdurlardan biri. 1998’de 20 yaşındayken mezun olması gereken okulundan, 37 yaşında evli ve 3 çocuk annesiyken diploma aldı.

O dönemdeki üniversite anılarını Yeni Akit ile paylaşan Gürler, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, bize af ile yeniden okul kayıtlarımızı yaptırabilmek için imkan verdiğinde, yatay geçiş konusunda iltimaslı davranarak yaşadığımız şehirlerdeki okullara kayıt yaptırmamızı sağladı. Kendisinden aynı iltiması iş hayatına atılırken de vermesini rica ediyoruz " dedi.

Gürler, 1997 yılında kayıt olup 1998’de ayrıldığı okulundaki öğrencilik anılarını şöyle anlattı:

1996 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümüne kayıt yaptırdım. Okuluma iki yıl boyunca sorunsuz devam ettim. 1998'in ilk döneminde yani ben üçüncü sınıfa başlarken, okulun her köşesine 'Başörtülüler içeri alınmayacak' şeklinde ilanlar asıldı. O ilanları ilk gördüğümüzde bunu yapabileceklerine ihtimal vermemiştik. Gözümüzü korkutmak için göstermelik astıklarını düşünmüştük. İlk dönemin ilk vizesine gireceğimiz gün yasak uygulanmaya başladı. Okula girmek isteyip başörtüsünü çıkartmayanlara 'Kimliklerinizi bırakırsanız girebilirsiniz' denildi. Tabii biz bunun bir fişleme tuzağı olduğunu ilk başta anlayamamıştık. O gün kimliğini bırakıp giren herkes hakkında işlem yapıldı. Tesettürlü arkadaşlarımız sorgusuz sualsiz uzaklaştırma cezası aldılar.

1998’in ikinci döneminde kaydımı yenileyemedim

Derslerimize katılabilmek için arkadaşlarımızla beraber okulun arka tarafından bulunan tel örgülerin arasından bir giriş yolu keşfettik. İçeriye arkadan girdiğim ilk günü hiç unutamıyorum. Dondurucu bir soğuk vardı ve hava yağmurluydu. Üstüm başım çamur içinde sınıfıma ulaşmıştım. Bizim bölümümüzün eğitmenleri (Allah onlardan razı olsun) okuldan içeri girebildiğimiz sürece derslere kabul ediyorlardı. Bir süre bu yöntemle devam edebildim. Daha sonra arka taraftan giriş yaptığımız yere de güvenlik yerleştirdiler. Biz de gün aydınlanmadan sabah ezanı saatinde onlar yokken girmeye başladık. Final döneminde bir gün sınavdayken başka bölümün eğitmeni tarafından şikayet edilince sınıfımızı dekanla birlikte güvenlik görevlileri bastı. Bizi yaka paça dışarı attılar.

Şimdi nasıl bilmiyorum ama o günlerde ders kayıtları danışmanlar tarafından onaylanıyordu. Çok da esnek davranıyorlardı. Okula kendiniz gitmeseniz bile herhangi bir arkadaşınızın danışmanın yanına gitmesi yeterliydi. Ben ise danışman hocamın yanına bizzat gitmeme rağmen ikinci dönem için kaydımı yenileyemedim. Danışman, başörtümü çıkartmazsam kaydı onaylayamayacağını söyledi. Dolayısıyla üçüncü sınıfın ikinci döneminde okulu bırakmak zorunda kaldım.

Cumhurbaşkanımızdan iltimas bekliyoruz

Şu an 6 yaşında olan ikizlerim ile birlikte 12 yaşında da bir kızım var. Okula dönebilmemiz için af çıkan 2011 yılında ikizlerime hamileydim. Doğumumu yapıp çocuklarım iki yaşına geldiğinde aftan yararlanarak kayıt yaptırmak istedim. Fizik Öğretmenliği bölümüne yeniden kayıt yaptırırsam ders müfredat sistemi değiştiğinden 3 yıl sonra diplomamı alabilecektim. Yeniden üniversite sınavına girmeye karar verdim ve Ordu'da Matematik Öğretmenliği Bölümünü kazandım. 2017 yılında da diplomamı aldım.

1998 yılında 20 yaşındayken mezun olmam gereken okuldan 39 yaşımda diploma alabildim. Tek suçum da inançlarımın gereği olarak tesettürlü olmamdı. Şu anda 40 yaşında 3 çocuk annesi evli bir kadınım. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, bize af ile yeniden okul kayıtlarımızı yaptırabilmek için imkan verdiğinde, yatay geçiş konusunda iltimaslı davranarak yaşadığımız şehirlerdeki okullara kayıt yaptırmamızı sağladı. Kendisinden aynı iltiması iş hayatına atılırken de vermesini rica ediyoruz.

Hasan Karakaya’yı ölene kadar dualarla anacağız

Hasan Karakaya darbe sürecinde yanımızda duran sayılı insanlardan birisiydi. Allah kendisine rahmeti ile muamele etsin. Biz onu ölene kadar dualarla anacağız.