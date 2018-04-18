28 Şubat kararları savcıyı harekete geçirdi
Tarihe post modern darbe olarak kaydedilen 28 Şubat sürecine ilişkin Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, mahkemenin 21 sanık hakkında müebbet hapis cezası verip 60 sanığı beraat ettirmesi savcıyı da harekete geçirdi.18 Nisan 2018 Çarşamba 10:08
GÖKSEL ÇAĞLAV/ANKARA
Duruşma savcısı Mehmet Hanifi Yıldırım karara itiraz ettiklerini belirterek, “Usul ve yasaya aykırı hususları içermesi nedeniyle yukarıda zikredilen kararın bozulması için istinaf yoluna gidilecektir. İstinaf layihamızı hazırlamak üzere, gerekçeli kararın başsavcılığımıza tebliği kamu adına talep olunur” dedi.
BUGÜN KARARA BAĞLANIYOR
Diğer yandan mağdur ve katılan avukatlarının 21 sanığın müebbet hapis cezası verilerek yaş ve sağlık nedenleri ile tutuksuz yargılanmalarına yönelik yaptıkları itirazın da bugün karara bağlanması bekleniyor. İtirazların yapılması nedeniyle dosyanın 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelenmesi ve itirazların kabulü yönünde karar çıkması durumunda sanıklar hakkında yakalama kararı verilmesi bekleniyor. Mahkemenin inceleme sonucunda avukatların yaptığı “tutuksuz yargılamaya” itiraz reddedilmesi durumunda dosyayı tekrar Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine göndermesi gerekiyor. Öte yandan; kararın açıklanmasının ardından mahkemenin gerekçeli kararını 15 gün içerisinde yazarak taraflara göndereceği belirtilmişti. Mahkemenin gerekçeli kararı yazmaya başladığı, önümüzdeki hafta sonuna kadar bitmiş olacağı öğrenildi.
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