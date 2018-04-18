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28 Şubat kararları savcıyı harekete geçirdi

Tarihe post modern darbe olarak kaydedilen 28 Şubat sürecine ilişkin Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, mahkemenin 21 sanık hakkında müebbet hapis cezası verip 60 sanığı beraat ettirmesi savcıyı da harekete geçirdi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 10:08
28 Şubat kararları savcıyı harekete geçirdi

GÖKSEL ÇAĞLAV/ANKARA

Duruşma savcısı Mehmet Hanifi Yıldırım karara itiraz ettiklerini belirterek, “Usul ve yasaya aykırı hususları içermesi nedeniyle yukarıda zikredilen kararın bozulması için istinaf yoluna gidilecektir. İstinaf layihamızı hazırlamak üzere, gerekçeli kararın başsavcılığımıza tebliği kamu adına talep olunur” dedi.

BUGÜN KARARA BAĞLANIYOR

Diğer yandan mağdur ve katılan avukatlarının 21 sanığın müebbet hapis cezası verilerek yaş ve sağlık nedenleri ile tutuksuz yargılanmalarına yönelik yaptıkları itirazın da bugün karara bağlanması bekleniyor. İtirazların yapılması nedeniyle dosyanın 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelenmesi ve itirazların kabulü yönünde karar çıkması durumunda sanıklar hakkında yakalama kararı verilmesi bekleniyor. Mahkemenin inceleme sonucunda avukatların yaptığı “tutuksuz yargılamaya” itiraz reddedilmesi durumunda dosyayı tekrar Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine göndermesi gerekiyor. Öte yandan; kararın açıklanmasının ardından mahkemenin gerekçeli kararını 15 gün içerisinde yazarak taraflara göndereceği belirtilmişti. Mahkemenin gerekçeli kararı yazmaya başladığı, önümüzdeki hafta sonuna kadar bitmiş olacağı öğrenildi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 10:08
  1. Ankara
  2. Göksel Çağlav

YORUM YAZ

  • Ömer GençÖmer Genç17 dk önce
    Bu karar Türk Milleti adına alınmış olamaz .
  • delikadirdelikadir59 dk önce
    benim baş örtülü bacılarımı imamhatiplimi mağdur edenler bugün sözde müebbet cezası alıp ellerini kollarını sallayarak viskilerini yudumlayarak cezalarını geçiriyorlar yani serbestler. bu ne biçim adelet. adelet eğer güçsüzleri ezmek için varsa orda ne devletten nede adaletten bahsedilemez.
  • Hy-hyHy-hy1 sa önce
    Şimdi siz 28 Şubatı yargıladınız,öylemi?Zikimi yargıladınız,yargının maymunları,size o diplomayı verenleri,bu ruhsatı kullanmanıza müsade edenleri zikeyim.Bu sürecin ortağı oldunuz,işbirlikçi,yardım ve yataklık eden zihniyet...
  • abdoabdo1 sa önce
    adalet değil artık rezalete dönüştü bu durum. akp ne iş yapıyor. seçimlerde yaklaşıyor. bunlar hiç hoş intiba değil. bu fatoşçu hakimleri temizleyemediniz gitti. bu millet fazlasıyla yetki vermesine rağmen size.
  • saddisaddi1 sa önce
    mahkeme tam bir tiyatro. Türk milleti adına diye aldıkları karar, israil adına alınmış gibi....
  • Erdem Erdem 1 sa önce
    SAYIN BAKANIM ceza hukukunun İVEDİ gözden geçirilmeli ISLAH olunmuyorpiyasa dolandırıcıdan hırsızdan uyuşturucu satıcısından geçilmiyor adam MESLEK edinmiş 1-2-3 Aynı suçu işleyene 4. fırsatı vermeyin atın ISSIZ ADAYA topluma zararlıdır mührünü vurun çıkarmayın HARAM kursağa girdimi bir daha düzelmiyorlar asgari ücrete çalıştır bakalım çalışıyor mu?
  • AHMEDAHMED2 sa önce
    Ömür boyu hapis cezası alanların, bir gün dahi hapis yatmayacaklarını biliyor musunuz?
  • yusufyusuf2 sa önce
    eğer bunları serbest bırakıyorsanız herkesı cıkarın o zaman kardesım nasıl olsa yaptıkları yanlarına kar kalıyor oh ne ala memleket.Ben asgari ucret bıle olmayan emeklı maasımla geceınmeye calısayım bu ahlaksızlar herhaltı yesın paraya para demesınler yuksek maaaslar alsınlar sonra mıllete ıhanet edıp serbest kalsınlar hangı hakım hangı vıcdanla bunu yapar anlamıyorum ve hakkımı helal etmıyorum mahserde ılla gorusecez efendıler
  • ikraikra2 sa önce
    Milletin gerekceli karari:::hakkimizi helal etmiyoruz.magdurlar cikarilip gercek suclular Iceri girinceye kadar da boyle
  • KocasolakKocasolak2 sa önce
    Yapanın yanına kâr kalan her suç YAYGINLAŞIR. Medya, sermaye, stk, yök ve bürokrat ayakları HİÇ yargılanmıyacakmı? Cezasız kalırsa bu suçlular, tekrar aynı suçu işlemek TEŞVİK edilmiş olmuyormu? Adalet ŞART....
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