28 Şubat kararları savcıyı harekete geçirdi

GÖKSEL ÇAĞLAV/ANKARA

Duruşma savcısı Mehmet Hanifi Yıldırım karara itiraz ettiklerini belirterek, “Usul ve yasaya aykırı hususları içermesi nedeniyle yukarıda zikredilen kararın bozulması için istinaf yoluna gidilecektir. İstinaf layihamızı hazırlamak üzere, gerekçeli kararın başsavcılığımıza tebliği kamu adına talep olunur” dedi.

BUGÜN KARARA BAĞLANIYOR

Diğer yandan mağdur ve katılan avukatlarının 21 sanığın müebbet hapis cezası verilerek yaş ve sağlık nedenleri ile tutuksuz yargılanmalarına yönelik yaptıkları itirazın da bugün karara bağlanması bekleniyor. İtirazların yapılması nedeniyle dosyanın 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelenmesi ve itirazların kabulü yönünde karar çıkması durumunda sanıklar hakkında yakalama kararı verilmesi bekleniyor. Mahkemenin inceleme sonucunda avukatların yaptığı “tutuksuz yargılamaya” itiraz reddedilmesi durumunda dosyayı tekrar Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine göndermesi gerekiyor. Öte yandan; kararın açıklanmasının ardından mahkemenin gerekçeli kararını 15 gün içerisinde yazarak taraflara göndereceği belirtilmişti. Mahkemenin gerekçeli kararı yazmaya başladığı, önümüzdeki hafta sonuna kadar bitmiş olacağı öğrenildi.