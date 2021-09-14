28 Şubat kafası yine sahnede! Uğur Dündar tehditler yağdırdı

28 Şubat sürecinde yargıyı bir silah olarak kullanan kesimin zihin yapısı yine aynı. Yargıtay binasının açılış töreninde dua edilmesini hazmedemeyen Uğur Dündar, ileride bunların hukuk tarafından dile getiriliceğini söyledi.

Dündar'ın, hem Atatürkçü takılıp hem PKK gazetesi Özgür Gündem'de yöneticilik yapan Merdan Yanardağ'ın kanalı TELE 1'de yaptığı konuşma şöyle:

Bazı zorlamalar içinde bulunuyorlar. İleride bunlar hukuk tarafından da dile getirilecektir. Yargıtay binasının açılışında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş o fotoğrafı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la verdi. Madem Ali Erbaş yargı açısından bu kadar önemli acaba açılışını yaptığı o yargı binasında kararları imamlar mı veriyor? Versin bunun cevabını bakalım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bunu bizim sorma hakkımız var.