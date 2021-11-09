28 Şubat destekçisi ve ‘Vay Şerefsiz’in mimarı Ertuğrul Özkök kovuldu!
Ahmet Kaya’nın, ‘Kürtçe klip çekmek istiyorum’ şeklindeki sonrası ‘Vay Şerefsiz’ manşetini atan, 28 Şubat darbesini destekleyen eski genel yayın yönetmeni ve yazarı Ertuğrul Özkök’ün Hürriyet’le yollarının ayrıldığı iddia edildi.
Kartel medyasının eski patronu Aydın Doğan’la yakın toplantı yaptığı ve bu nedenle Hürriyet’ten kovulduğu iddia edilen Ertuğrul Özkök’ün Hürriyet’ten gönderilmesi ‘kritik bir devrin sonu’ olarak yorumlanıyor.
Halka karşı ‘Gerekirse silah bile kullanırız’ manşetini de o atmıştı
28 Şubat döneminde Hürriyet'te halka karşı "Gerekirse silah bile kullanırız" manşetini attıran Ertuğrul Özkök, bu ülkenin kaymağını nasıl yediklerini bir çok haber yazısıyla ortaya çıkmıştı.