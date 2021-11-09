28 Şubat destekçisi ve ‘Vay Şerefsiz’in mimarı Ertuğrul Özkök kovuldu!

Kartel medyasının eski patronu Aydın Doğan’la yakın toplantı yaptığı ve bu nedenle Hürriyet’ten kovulduğu iddia edilen Ertuğrul Özkök’ün Hürriyet’ten gönderilmesi ‘kritik bir devrin sonu’ olarak yorumlanıyor.

Halka karşı ‘Gerekirse silah bile kullanırız’ manşetini de o atmıştı

28 Şubat döneminde Hürriyet'te halka karşı "Gerekirse silah bile kullanırız" manşetini attıran Ertuğrul Özkök, bu ülkenin kaymağını nasıl yediklerini bir çok haber yazısıyla ortaya çıkmıştı.





