28 Şubat davasında karar çıktı
28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında karar çıktı.
Yeniakit gazetesinin 12 Temmuz'da 'Darbeciler cezaevine marş marş' başlıklı haberinde 'Yargıtay’ın 28 Şubat cuntacılarının hapis cezalarını onaması sonrası, ‘yaşları çok ilerledi cezaevine gönderilmesinler’, ‘rütbeleri sökülsün, ordu evlerine alınmasın’ diyenler, Türk demokrasisini sabote ediyor. Milletin silahını bizzat milletin kendisine doğrultup, iradesini hiçe sayanlar, sözde insani gerekçelerle cezaevinden kurtarılmaya çalışılıyor' ifadelerine yer verilmişti. Bu haberin üzerinden bir ay geçmesinin ardından karar çıktı.
Yargıtay kararının ardından Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama kararı verdi.
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