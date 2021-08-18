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Gündem 28 Şubat davasında karar çıktı
Gündem

28 Şubat davasında karar çıktı

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında karar çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 17:12:00 - 2021-08-18 17:24:30
28 Şubat davasında karar çıktı

Yeniakit gazetesinin 12 Temmuz'da 'Darbeciler cezaevine marş marş' başlıklı haberinde 'Yargıtay’ın 28 Şubat cuntacılarının hapis cezalarını onaması sonrası, ‘yaşları çok ilerledi cezaevine gönderilmesinler’, ‘rütbeleri sökülsün, ordu evlerine alınmasın’ diyenler, Türk demokrasisini sabote ediyor. Milletin silahını bizzat milletin kendisine doğrultup, iradesini hiçe sayanlar, sözde insani gerekçelerle cezaevinden kurtarılmaya çalışılıyor' ifadelerine yer verilmişti. Bu haberin üzerinden bir ay geçmesinin ardından karar çıktı.

Yargıtay kararının ardından Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama kararı verdi.

Darbeciler cezaevine marş marş
Darbeciler cezaevine marş marş

Siyaset

Darbeciler cezaevine marş marş

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