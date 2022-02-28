28 Şubat darbesinin yıldönümü! 'Mesut Yılmaz'ın ismini o caddeden silin'
Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, 28 Şubat darbesinin yıldönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Gazeteci Fatih Uğurlu, Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
28 Şubat darbesini değerlendiren Uğurlu, "ABD uşağı bir avuç çeteci, Türk ordusunun komutasını ele geçirdi. Rahmetli Erbakan Hoca'yı seni makamından sürüyerek çıkartacağız diyerek tehdit etti. Müslümanların değerlerini hedef alıp, yasaklarla enerjimizi toprağa gömdüler." dedi.
'Mesut Yılmaz'ın ismini oradan silin!'
28 Şubat'ın darbecileri ile hesaplaşmanın önemine dikkat çeken Uğurlu, "Mesut Yılmaz'ın adı Diyarbakır'da bir caddeye verildi. Bu adam 28 Şubat'ın sivil ayağının en güçlü adamı. Bugün darbecilerle mücadele ediliyorsa, o isim oradan silinsin." çağrısında bulundu.