28 Şubat darbesinin en çok izleneni! Dindar öğrencileri fişleyen medya tetikçilerinin yargılanmasına henüz başlanmadı
28 Şubat darbesinin yıldönümünde dönemin medyasının yaptığı haberler bugün sosyal medyanın en çok izlenilenleri arasına girdi.
28 Şubat'ta dindarlara yönelik darbeye giden süreçte medyadaki bazı isimler tetikçilik görevi üstleniyordu.
Dönemin ünlü habercileri Mehmet Ali Birand, Uğur Dündar gibi isimler, namaz kılarak ibadetlerini yerine getiren öğrencileri fişliyorlardı.
Dindar öğrencileri suç işliyormuş gibi haberleştiren medya tetikçilerinin, darbeye giden süreçte üstlendikleri rol nedeni ile henüz yargılanmalarına başlanmadı.
Birand ile Dündar'ın okullarında ders arasında namaz kılan öğrencileri fişledikleri haberleri günün en çok izlenilenleri arasına girdi.
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