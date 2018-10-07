28 Şubat darbesinde zaman aşımı olmaz

Mütedeyyin insanlara adeta kan kusturan, milli iradeyi ayaklar altına alarak, seçilmiş hükümeti cebir, şiddet ve tehditle istifaya zorlayan 28 Şubat cuntacılarının yargılandığı davanın gerekçeli kararına 3 ay sonra savcı da itiraz etti.

Mehmet Hanefi Yıldırım, yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesinin, usul ve yasaya aykırı olduğunun altını çizdi. Yıldırım, 10 sanık hakkında verilen zaman aşımı nedeniyle düşme kararının da usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek, dosyanın istinaf mahkemesi tarafından incelenmesini talep etti.

Aktif görevlerdeydiler

Savcı Yıldırım’ın itiraz dilekçesinde, mahkemenin beraat kararı verdiği 27 sanık arasında 28 Şubat döneminde Genelkurmay Adli Müşavirliğinde hakim olarak görev yapan Orhan Nalcıoğlu ile dönemin Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı emekli Albay Hüsnü Dağ da bulunuyor.

Orhan Nalcıoğlu, mahkemede yaptığı savunmasında Genelkurmay Başkanlığında yapılan bazı toplantılara, istek doğrultusunda adli müşavirlikten de görevlilerin katıldığını kaydetmişti. Nalcıoğlu, "Genelkurmay Başkanlığı'nın çalışmalarında, hükümete karşı bir kast yok. Kişisel olarak yetki ve görev sınırların aşılması, kendi çerçevesinde kişisel suç olarak değerlendirilmeli" ifadelerini kullanmıştı.

Hüsnü Dağ ise mahkemedeki savunmalarında evinde elde geçirilen belgelerin sahte olduğunu iddia etmiş, evinde ele geçirilen ve adli emanetten getirilen belgelerin kendisine gösterilmesi üzerine de, belgelerin üzerine alınan notların ve imzaların kendisine ait olduğunu kabul etmişti. Dağ, Hakim Hakan Oruç’un, “Evinizde bulunan ve kendisine ait olduğunu söylediğiniz belgelerde Karadayı'nın ‘Sizlerle gurur duyuyorum. Çok güzel işler yaptınız?’ sözlerindeki kişiler kim? Yaptıkları güzel işler ne?” sorusuna, "Bu düşünce bazında yazı alınmıştır. Fikir bazında kalmıştır" şeklinde cevap vermişti.

Hakim Oruç’un Dağ'ın notlarında yer alan ‘Çevik Paşa ile görüştüm. Sizden bahsettim. Büyük yatırımlar olacak’ sözleri Karadayı'ya ait. İrtibatta olunan bir gazete var mı?’ sorusunu da ‘Yazı bana ait ama hiç dışarı çıkmamış. Fikirde kalmış yazılar bunlar’ diye cevaplamıştı.