28 Şubat darbecilerinin yakınları: Herkesin duasına ihtiyacımız var!

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Barış Terkoğlu ve Sami Menteş, Ankara'da düzenlenen bir etkinlikte 28 Şubat darbecilerinin yakınları ile buluştu.

28 Şubat darbecilerinin yakınları, haklarını yedikleri dindar vatandaşlardan küçücük bir özür dilemeden, "başörtülüler haklarını helal etsinler" demeden, tahliye istedi.

Darbeci eski Tümgeneral Erol Özkasnak'ın eşi Reyhan Özkasnak, Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını söyledi.

Özkasnak, "Anayasa Mahkemesi’nin dosyayı ele alıp hukuk çerçevesinde haklı olduğumuza dair kararı vermesini bekliyoruz." dedi.

Bir de dua istedi!

28 Şubat'ta en temel insan hakları ellerinden alınan Müslümanların neler yaşadığından bihaber olduğu anlaşılan darbeci eski Korgeneral Vural Avar'ın eşi Tuna Avar da şu hüzünlü(!) hikayesini anlattı:

Biz büyük bir aşkla evlenmiştik, herkes eşini sever ama benim çocuğum yok. O benim çocuğum, eşim, sevgilim, her şeyim. Görmeye gitmeden önce uykusuzluk başlıyor, gerginlik başlıyor. Bir otobüslere binişimiz var, 83 yaşındayım çıkamıyorum basamakları. Bitiriyoruz ziyaretimizi, geliyoruz, geldikten sonra yorgun ve bitik bir halde oluyoruz. Onu orada bırakmak, böyle bir el sallayışı var arkamızdan onu görmek, cama elini dayayışı var. Geçen gün açık görüş vardı, maskesini indirip öptüm onu. Herkesin desteğine, dualarına ihtiyacımız var, çok yalnız kaldık. İnşallah en kısa zamanda çıkacaklar.