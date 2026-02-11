Küfürbaz Özgür'den yeni Bakan Akın Gürlek'e küstah tehdit: Çalanları ve hırsızları korumaya devam!

CHP Genel Başkanı küfürbaz Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Adalet Bakanlığı’na atanan Akın Gürlek’e karşı nefret kustu. Kendi partisindeki taciz, rüşvet ve yolsuzluk dosyalarının üzerini örtmek için "yavuz hırsız" misali atağa kalkan Özel, devletin bakanını "hırsızlık" ve "maşalık" ile suçladı. Bakan Gürlek’in dokunulmazlık zırhına büründüğünü iddia eden küfürbaz Özel, iktidara gelmeleri halinde intikam mahkemeleri kuracaklarını itiraf ederek, "Yüce Divan’da çatır çatır yargılatacağız" sözleriyle siyasi eşkıyalık örneği sergiledi.

Özellikle İBB dosyalarındaki usulsüzlüklerin hesabını sorması beklenen Akın Gürlek’in HSK Başkanı sıfatını kazanacak olmasından büyük panik duyan CHP lideri, yargı mensuplarını açıkça hedef gösterdi. Özel, "Gelsin bugün seçim yapalım" diyerek halkı kışkırtmaya çalışırken, bir yandan da Bakan Gürlek’e yönelik "Erdoğan’ın maşası" ifadeleriyle devlet hiyerarşisine olan hazımsızlığını kustu. Yolsuzluk davalarında yargılanan yandaşlarına siper olan Özel’in, adalet dağıtacak olan makama yönelik bu alçak saldırısı, "CHP’de korku bacayı sardı, yargıdan kaçış yolu arıyorlar" yorumlarına neden oldu.

CHP’de hırsızları, yolsuzluğa bulaşanları ve rüşvet çarkını çevirenleri el üstünde tutan küfürbaz Özgür Özel zihniyeti, bu kez namlusunu Türk yargısına çevirdi. Nezaket ve edep sınırlarını zorlayan Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in atanmasını "Cumhuriyet Halk Partisi’ne saldırı" olarak niteledi. İstanbul’daki kirli belediye borsalarını ve İBB’deki yolsuzluk kurgularını görmezden gelen Özel, Bakan Gürlek hakkında asılsız iddiaları ortaya atarak haysiyet cellatlığına soyundu.

Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilişkin, "Bakanlık koltuğu ona yargılanmama, ona dokunulmazlık imkanı veriyor. Ne zamana kadar? Milletimiz yetkiyi bize verip, biz onu yüce divanda çatır çatır yargılatana kadar" dedi.

'KENDİSİ HAKKINDA 4 AYRI BAŞVURU VAR'

Akın Gürlek'in, yemin edip görevine başladıktan sonra HSK Başkanı olacağını söyleyen Özel, "HSK'nın önünde kendisi hakkında sunduğumuz 4 ayrı başvuru var. Şimdi yaptığımız son 2 başvuruyla, mesela şu anda Akın Gürlek’in üzerinde ömrü boyunca ki hakimler ve savcılar başka gelir elde edemezler. Bu kanunla yasaklanmış. Ömrü boyunca aldığı bütün maaşları biriktirse ve en iyi şekilde değerlendirse alamayacağı, 16 görünen ama 4'ünü hızla üzerinden başkalarına devretmiş 12 tane taşınmaz var. İçinde 100 milyon liranın üzerinde olan tek bir parça taşınmaz var. Akın Gürlek, bunları yapan kişi, İstanbul'da İBB borsası kuran kişi, yapılan bütün operasyonlarda özel avukatlar görevlendirilerek, o avukatlar elinden, ‘Şu iftirayı atarsan ya da şu parayı verirsen çıkarsın’ işinin en tepesindeki kişi. Kendisi hakkındaki bütün somut delillerle yaptığımız suç duyurularına, itirazlara rağmen şimdi Adalet Bakanı oldu. HSK’nın başına geldi. Şimdi hakimler ve savcılar atayacak. Zulmünüz artsın ki sonunuz gelsin. Sizden korkan sizden beter olsun. Ben dün akşam vurdum başımı yattım ve uyudum. Dün akşam uyuyamayanlara, dün akşam uykusu kaçanlara bu da dert olsun. Biz durduğumuz yerdeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi’ni hiçbir sıra dışı müdahale, hiçbir saldırı yıldıramaz. İçeride yatanlar var. Aslanlar gibi bedel ödüyorlar. Dışarıda tehdit altında olanlar var. Her türlü tehdidin karşısında olanlar var. Ama şunu bilin. Bir Cumhuriyet Halk Partilinin huzurundan geliyoruz. Nasıl teslim olmadıysa, o gün 1 Mart tezkeresine ‘evet’ demediyse, biz de onun gibi teslim olmamaya, onun gibi mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu ülke öyle kolay kurulmuş bir ülke değildir. O yüzden ne yaparlarsa yapsınlar, karşılarında son bir Cumhuriyet Halk Partili kalana kadar bu kaleyi teslim alamazlar. İktidar yürüyüşümüzü durduramazlar" diye konuştu.

'AKIN GÜRLEK CUMHURYİYET BAŞSAVCISI OLMADI'

Özel, Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasının mart ayında başlayacak olan İBB davası duruşmalarını etkileyip etkilemeyeceği sorusuna, "Arkadaşlar Akın Gürlek hiçbir zaman Cumhuriyet başsavcısı olmadı zaten. O yüzden İstanbul’da Cumhuriyet başsavcısının değişmesi hiçbir şeyi değiştirmez. Bakanlık koltuğu ona yargılanmama, ona dokunulmazlık imkanı veriyor. Ne zamana kadar? Milletimiz yetkiyi bize verip, biz onu yüce divanda çatır çatır yargılatana kadar. O yüzden marttaki yargılamaların sonucunu merak etmeyin. O bir zaten kurgu ve biz o kurguya karşı mücadelemizi veririz. Akın Gürlek’in yüce divanda yargılanacağı gün ne olacak? Akın Gürlek onu düşünsün" yanıtını verdi.