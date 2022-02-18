Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "28 Şubat 1997’de Hoca’sı, 28 Şubat 2022’de talebesi!" başlıklı bugünkü köşe yazısında geçtiğimiz günlerde yuvarlak masa etrafında Erdoğan'a karşı bir araya gelen CHP, İP, Saadet, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti'nin, toplantı sonucunu açıklama tarihi olarak 28 Şubat'ı seçmesi üzerinden 28 Şubat sürecinde neler yaşandığına atıfta bulundu.

İşte o yazı;

28 Şubat 1997’de ne olmuştu?

28 Şubat 2022’de ne olacak..

Bakmayın siz, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun “Tarih üzerinden kıyamet koparanlara buradan seslenmek istiyorum. Milli görüş hareketimizin son ve tek temsilcisi Saadet Partisi’nin olduğu masada, 28 Şubat’ı olumlayacak, bu mesajı verecek hatta bunu ima edecek olanlara biz haddini bildirmesini biliriz. Böyle şeyi akla bile getirmek hayal ve imkan dışıdır. Kaldı ki sadece biz değil; o masada 28 Şubat’ın gerçek mağdurları var” sözlerine..

28 Şubat 1997’de de..

Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz aynı söylemlerle karşımıza çıkıyordu.

Bülent Ecevit aynı söyleme sahipti..

Bakmayın siz İYİ Parti Meclis Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu’nun, “28 Şubat bir vesayet sürecinin adıdır. Bugün 28 Şubat’ı da aşan bir vesayet vardır. Onun için çok anlamlı bir gündür. Çok iyi tevafuk olmuş” sözlerine..

İsmail Bey’e, Genel Başkanı’nın 28 Şubat askeri vesayetçilerinin yargılandığı davada “Darbe midir” sorusuna “Hukuk karar verir, ben bilmiyorum” demesini, hatta “Şikayetçi değilim” demesini hatırlatıp..

Devam edelim, 28 Şubat’ın 2022 versiyonunun temsilcilerinin sözlerine..

Deva Partisi adına konuşan Mustafa Yeneroğlu, 6 parti genel başkanının 28 Şubat günü bir araya gelmesi için diyor ki, “28 Şubat’a denk gelmesi tamamen tesadüf. İktidarın bu sebepten şikayetçi olması çok normal. Çünkü 28 Şubat zihniyetini, uygulamalarını bugün AK Parti ile MHP temsil ediyor.”

O zaman 28 Şubat’ı bir daha ve net tanımlayalım..

28 Şubat’ta ne olmuştu?

Seçimlerden birinci olarak çıkan Refah Partisi’nin koalisyon ortaklığına son vermek için, askerler ve askerlerle birlikte yürüyen muhalefet partileri harekete geçmişti.

Halk seçmiş..

En fazla oyu vermiş..

Ama egemenler, “Halkın seçmesinin bir önemi yok” demişler ve hükümeti devirme operasyonunu başlatmışlardı..

“Bizler egemenler olarak, en yüksek oyu alan Refah Partisi’nin hükümet olmasına izin vermiyoruz” demek yerine..

“Silahlı Kuvvetler olarak (O dönemdeki darbecilerin yönetimindeki TSK’yı kastediyorum) yönetime el koyduk” demek yerine..

Belki bu ihtimali de daha sonra denemek üzere..