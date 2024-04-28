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İSLAM 28 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

28 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2024-04-28 05:32:00 -
28 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü"nü istifadelerinize (28 Nisan 2024) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



يُرٖيدُ اللّٰهُ اَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعٖيفاً

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

"Allah yükünüzü hafifletmek ister; çünkü insan zayıf yaratılmıştır."

(Nisâ Suresi, 28)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)

TEFSİRİ:

İnsanın zayıf yaratılmasından maksat, kulluk imtihanını kazanabilecek kadar güç ve donanımdan mahrum olması değil, imtihan gereği –iradesi ve gücü yanında– bazı zaaflarının bulunmasıdır. Bunlardan biri de cinsel arzudur. İslâm dini, bu tür arzuları yok sayan katı bir yasaklar sistemi getirmeyip bunların meşrû yollardan tatminini istemiştir.

Müteakip âyetlerde değinildiği üzere insanın zaaflarından biri de mal tutkusudur. İslâm bunun ortaya çıkaracağı ahlâkî bozulmayla ilgili uyarılarda bulunmakla beraber meşrû kazanma yollarını da teşvik etmiştir. Allah kulları için güçlük değil, kolaylık murat eder (Bakara 2/185); onları imtihan için bile olsa çıkmaz yollara zorlamaz, taşınamaz yüklerin altına sokmaz. Her bir yükümlülüğün, olağan üstü veya olağan dışı hallere bağlı kolaylıkları, yükü hafifletici ruhsatları vardır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 49


 

ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)  

“İyi bir kimseyle dostluk kuran adamla, kötü birisi ile arkadaşlık yapanın benzeri, yanında güzel koku bulunduran bir şahısla demirci körüğü çeken kimse gibidir.

Yanında güzel koku bulunan arkadaşın ya sana güzel koku verir veya onun güzel kokusundan faydalanırsın.

Körük çekene gelince o, ya senin elbiseni yakar veya körüğün çıkardığı pis kokudan rahatsız olursun.”

Kaynak: Buhârî, Zebâih 3


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