28 Mayıs'a ilişkin son anket verilerini paylaştılar!

İvem Araştırma, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin son anketini kamuoyuyla paylaştı.

İvem Araştırma, Türkiye genelinde 24 - 26 Mayıs 2023 tarihleri arasında Türkiye temsili 42 il, 179 ilçe ve bunlara bağlı temsili kırlarda tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma sistemi ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemi ile 4 bin 494 kişi ile görüştü.

Araştırmada, TÜİK verilerine göre Türkiye temsili SES (Sosyo Ekonomik ve Demografik Statü) düzeyinde yaş, cinsiyet ve eğitim kriterleri baz alındı.

Ankete katılan vatandaşlara, "28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı seçiminde hangi adaya oy vereceksiniz?" diye soruldu.

Yapılan çalışmada Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 53,8 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 46,2 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

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