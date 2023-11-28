  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gazze'de "insani ara" 2 gün daha uzatıldı

'Orta Koridor' için Dünya Bankası'ndan şaşırtan tahmin! Direnci artırabilir: Ekonomik ticaret için harekete geçildi

Gazze'de şaşılacak olay! Bir bebek 37 gün sonra enkazdan sağ kurtarıldı

ABD Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz tahliye edildi

Mehmet Fatih Kacır, BAE'li mevkidaşı ile görüştü! Dikkat çeken çıkış: Takibe başladılar, Uzay'a taşıyacak

"Filistin’de yaşanan savaş değil, soykırımdır"

Türkiye'den Ermenistan açıklaması geldi! Bakan Güler: Güney Kafkasya'da tarihi fırsat... Sözleri ile paylaştı

CHP'den 13 kişiye af! Bu adamda da bu adamı partiye geri alanda da hiç mi onur yok

İYİ Parti’de yaprak dökümü sonrası bir bomba daha: "Özel jette viski sefası" iddiası! Bu iddia olay oldu

Ekrem İmamoğlu'na sert çıktı: Manipülatör olduğunu gördük
İSLAM 28 Kasım 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

28 Kasım 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-11-28 07:51:00 -
28 Kasım 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (28 Kasım 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



وَالَّذٖينَ عَمِلُوا السَّيِّـَٔاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَاٰمَنُواؗ اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحٖيمٌ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Kötülükler yaptıktan sonra ardından tövbekâr olup da iman edenlere gelince, şüphesiz ki, o tövbe ve imandan sonra rabbin elbette bağışlayıcı ve esirgeyicidir."

(A'râf Suresi, 151)    (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:
  
İbn Atıyye’nin kaydettiği bir yoruma göre (VII, 170) inkâr dışındaki günahlardan dolayı yapılan tövbenin makbul sayılması için önce imana sahip olmak gerekir. Halbuki âyette “iman” kelimesi “tövbe” kelimesinden sonra gelmiştir.

Şu halde buradaki tövbe ile, günahlardan tövbe değil, inkârcılıktan tövbe etmek kastedilmiş; bu yüzden de önce tövbe, ardından da iman kelimesi zikredilmiştir. Çünkü kâfir iken iman etme, inkârcılıktan dolayı tövbe edip imana dönmek anlamını taşır. Buradaki “iman edenler”i “imanda sebat edenler” diye anlamak da mümkündür.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 597



ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

“Kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah Teâlâ’nın duyduğu memnuniyet, sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır.”

(Buhârî, Daavât 4; Müslim, Tevbe 1, 7, 8)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Benim de kalbime gaflet çöküyor. Ben de Allah’a günde yüz defa istiğfâr ediyorum.” (Müslim, Zikir 41)

İşlenen günah sadece Allah’a karşı olup kul hakkını ilgilendirmiyorsa, bundan tövbe etmenin üç şartı vardır:

1- O günahı terk etmek.
2- Onu yaptığına pişman olmak.
3- Bir daha yapmamaya karar vermek.

Şayet bu üç şarttan biri eksikse, tövbe edilmiş olmaz.

İşlenen günah kul hakkını ilgilendiriyorsa, ondan tövbe etmenin dört şartı vardır:

Üçü yukarıda sayılan şartlardır.

Dördüncüsü de;

Kul hakkından arınıp kurtulmaktır.
 

GÜNÜN SÖZÜ:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23