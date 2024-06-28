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İSLAM 28 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

28 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2024-06-28 05:04:00 - 2024-06-28 05:09:07
28 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün 'Sözü' ile Kıssadan Hisse'yi istifadelerinize (28 Haziran 2024) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



يَٓا اَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْؕ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَٓاءِ وَالْاَرْضِؕ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَؗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُونَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

"Ey insanlar! Allah’ın üzerinizdeki nimetlerini hatırınızdan çıkarmayın.
 Allah’tan başka gökten ve yerden size rızık veren yaratıcı var mı?
 O’ndan başka ilah yoktur.
 Öyleyse niçin haktan dönüyorsunuz?"

(Fâtır Suresi - 3)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)

ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Siz öyle bir zamanda yaşıyorsunuz ki, sizden biriniz emrolunduğu şeylerin onda birini terk etse helâk olur.
Sonra öyle bir zaman gelecek ki, kim emrolunduğu şeylerin onda birini yapsa kurtulur.”

Kaynak: Tirmizi, Fiten, 79

(

GÜNÜN SÖZÜ: 




KISSADAN HİSSE:

Son nefeste îmanla vefât etmenin teminâtı olmadığı hakîkatini anlatan mânidar bir misâl.

MÜSLÜMAN MEZARLIĞINDA MÜSLÜMAN YOK! 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yine Hak dostlarından Ebû Bekir Verrak Hazretleri vefât ettiğinde, bir zât onu rüyâsında görür. Hazretin benzi sararmış, dertli dertli ağlamaktadır. Bunun üzerine: 

“–Yâ şeyh! Bu ne hâldir?” diye sorar. 

Hazret, hüznünün sebebini ifâde sadedinde şu dehşetli cevâbı verir: 

“–Komşu kabirlere on cenâze getirdiler, fakat içlerinde bir tane Müslüman yoktur!..” 

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, İmâm-ı Rabbânî

 

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