  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sosyal medyayı ayağa kaldıran video! Kapısına gelen komşusunun çocuğuna öyle bir şey yaptı ki...

TİP'lilerden İslam karşıtı protesto! Allah'ın dinini böyle hedefe koydular...

Kuveyt, TB2 ordusu kuruyor! Milyon dolarlık dev anlaşma

Tarım Kredi Market'te indirimin bitmesine saatler kaldı! Tuvalet kağıdı, yoğurt, kaşar peynir ve yumurtaya dev indirim

Fatih Erbakan'dan asgari ücret açıklaması! 'Devlet işverenlere destek olmalı'

Putin'den sert savaş açıklaması: Gerekirse uranyumlu silah kullanırız

İmamoğlu'na soğuk duş! Günler sonra gittiği yerde vatandaş böyle rezil etti

Türkiye'den BAE devi ile sürpriz anlaşma! 17 uçak için el sıkışıldı

Masaya oturmadan resti çeken Türk-İş'ten yeni asgari ücret çıkışı: Talebimiz budur

Putin imzayı attı! Rusya anlaşmayı feshetti
Gündem 28 FETÖ şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı
Gündem

28 FETÖ şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

Yeniakit Publisher
2023-06-14 07:05:00 -
28 FETÖ şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmalarında faaliyet yürüttükleri iddia edilen 28 zanlının yakalanması için operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

 Bu kapsamda, örgütün mahrem yapılanmalarında faaliyet yürüttükleri öne sürülen 28 şüphelinin kimliği tespit edildi.

 Belirlenen adreslere özel harekat ekiplerinin desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

 Zanlılardan biri, Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı.

 Polisin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23