28 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı
Türkiye'de açıklanan son yeni tip koronavirüs bilançosuna göre; 239 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı tarafından 28 Eylül 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı.
Son 24 saatte 28 bin 892 yeni vaka tespit edildi, 239 kişi hayatını kaybetti, 30 bin 336 kişi sağlığına kavuştu.
Bakan Koca yaptığı açıklamada," “BU KADAR İNSANIN İÇİNDE GELİP BENİ Mİ BULACAK?” Covid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28.892 yeni vakayla, 7 Milyon 95.580’e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım!" dedi.