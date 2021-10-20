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Yaşam 28 Ekim Perşembe PTT’ler saat kaça kadar açık?
Yaşam

28 Ekim Perşembe PTT’ler saat kaça kadar açık?

28 Ekim tatil mi? Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 28 Ekim Perşembe gününün resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 28 Eylül’de PTT açık olur mu? 28 Eylül PTT şubeleri kaça kadar açık?

Yeniakit Publisher
2021-10-20 12:07:00 -
28 Ekim Perşembe PTT’ler saat kaça kadar açık?

Cumhuriyet Bayramına kısa bir süre kaldı. Hal böyle olunca pek çok kişi resmi tatilin kaç gün olacağını araştırmaya başladı. Peki, 28 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim PTT çalışmayacak mı?

28 Ekim Perşembe PTT’ler saat kaça kadar açık?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bir buçuk gün resmi tatil olarak geçiriliyor. 28 Ekim Perşembe yarım gün, 29 Ekim Cuma ise tam gün resmi tatil olarak geçirilecek. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. Bu sebeple 28 Ekim öğle saatlerine kadar PTT hizmet verecek ardından resmi tatil başlayacak.

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