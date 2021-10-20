Cumhuriyet Bayramına kısa bir süre kaldı. Hal böyle olunca pek çok kişi resmi tatilin kaç gün olacağını araştırmaya başladı. Peki, 28 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim PTT çalışmayacak mı?

28 Ekim Perşembe PTT’ler saat kaça kadar açık?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bir buçuk gün resmi tatil olarak geçiriliyor. 28 Ekim Perşembe yarım gün, 29 Ekim Cuma ise tam gün resmi tatil olarak geçirilecek. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. Bu sebeple 28 Ekim öğle saatlerine kadar PTT hizmet verecek ardından resmi tatil başlayacak.