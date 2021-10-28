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Yaşam 28 Ekim bugün bankalar açık mı kaça kadar açık? 29 Ekim bankalar açık mı 2021?
Yaşam

28 Ekim bugün bankalar açık mı kaça kadar açık? 29 Ekim bankalar açık mı 2021?

Bankalar kaça kadar açık? Bugün bankalar kaça kadar açık, yarın bankalar açık mı 2021, bugün bankalar açık mı? soruları 29 Ekim Cumhuriyet bayramı dolayısıyla bankalarda bugün ve yarın işi olan vatandaşlarca merak ediliyor. Peki 28 Ekim bankalar kaça kadar açık? Bankalar yarın açık mı? 29 Ekim Cuma günü bankalar açık mı kapalı mı olacak? İşte detaylar?

Yeniakit Publisher
2021-10-28 08:13:00 -
28 Ekim bugün bankalar açık mı kaça kadar açık? 29 Ekim bankalar açık mı 2021?

29 Ekim’de bankalar açık mı? Bankalar 28 Ekim’de saat kaça kadar açık, bankalar öğlenden sonra kapalı mı olacak? Yarın banaklar açık mı, kaça kadar açık olacak? 29 Ekim bankalar açık mı kapalı mı? soruları bankalarda işlem gerçekleştireceklerce araştırılıyor. 

Bankalar bugün kaça kadar açık? 29 Ekim’De bankalar açık mı?

29 Ekim Cumhuriyet bayramı resmi tatil kabul edildiği için toplamda 1,5 günlük resmi tatil uygulanıyor. 28 Ekim yarım gün sayılıyor. Bundan dolayı da bankalar 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim günü kapalı olacak. 2021 yılının son resmi tatili olan 29 Ekim bu sene cuma gününe denk geliyor. Resmi Gazete kararına göre 29 Ekim tatili, 28 Ekim öğleden sonra yani saat 13.00'ten sonra başlıyor. Bu çerçevede 2021 yılında 29 Ekim resmi tatili perşembe günü öğleden sonra başlamış olacak. Bundan dolayıdır ki kamu ve özel bankalar perşembe günü yarım gün açık olacak. 28 Ekim Perşembe günü öğleden sonra bankalar ve kamu kurumları 3,5 gün izinli sayılacak.

 

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