28-29 Ekim resmi tatil mi? 28-29 Ekim hangi gün?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un ilk maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına sadece bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." diye geçmektedir.

28-29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatil olarak belirlenmiştir.

28-29 Ekim hangi günlere denk geliyor?

Bu yıl 28 Ekim, çarşamba gününe 29 Ekim ise perşembe gününe denk gelmektedir.