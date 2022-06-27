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İSLAM 27.06.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

27.06.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-06-27 05:47:00 -
27.06.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِؕ كُلَّمَٓا اُلْقِيَ فٖيهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُـهَٓا اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذٖيرٌ 

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla 

"Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak!

 Oraya her bir grup atıldıkça, muhafızları onlara, “Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?” diye sorarlar." 

(Mülk Suresi - 8)        (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)


TEFSİRİ:

 

Bazı âhiret sahnelerini tasvir eden bu âyetler, kimlerin daha güzel davranacağını sınamak için ölümün ve hayatın yaratıldığını ifade eden 2. âyetle irtibatı olup, bu dünyada Allah’a isyan edenlerin öte dünyada çekecekleri cezayı, O’na karşı saygılı olup günah işlemekten korunanların elde edecekleri ödülleri açıklamaktadır.

6-8. âyetlerdeki tasvirler cezanın ne derece şiddetli olduğunu daha iyi hissettirme amacına yöneliktir. 8. âyette “uyarıcı” diye çevirdiğimiz nezîrden maksat peygamberdir (İbn Âşûr, XXIX, 25).

Âyette dünyada peygamberin çağrısına ve uyarılarına kulak tıkayıp inkâr ve isyanlarını sürdürmekte direnenlere, yarın kıyamet gününde, “Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?” diye sorulacağını bildiren ifade aslında yaşayanlar için bir uyarıdır.

 Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 419

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"... Kim Allah katındaki değerini ve konumunu bilmek istiyorsa, Allah'ın onun katındaki değer ve konumuna baksın. Çünkü Allah Teala şöyle diyor:

'Kulumun benim yanımdaki konumu, benim kulumun yanındaki konumum gibidir.'"

(İbn-i Hacer el-Askalani, Metalibu Aliye)

 

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