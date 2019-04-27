27.04.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...27 Nisan 2019 Cumartesi 06:13
VAHYİN DİLİNDEN:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظ۪ينَۙ كِرَاماً كَاتِب۪ينَۙ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ
"Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var."
"Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar."
(İnfitar Suresi, âyet:10-11-12) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Bedene kolay ve hafif gelen ibadeti size bildireyim mi?
Susmak ve güzel ahlâk sahibi olmaktır."
Susmak ve güzel ahlâk sahibi olmaktır."
(İbn-i Ebi'd-Dünya, Kitabu's-Samt, No: 27)
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