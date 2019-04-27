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27.04.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

27 Nisan 2019 Cumartesi 06:13
27.04.2019 Günün âyet ve hadisi

 VAHYİN DİLİNDEN: 



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظ۪ينَۙ   كِرَاماً كَاتِب۪ينَۙ   يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

"Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var."

"Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar."

(İnfitar Suresi, âyet:10-11-12)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

 
 
 
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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 06:13
  1. İnfitar 9
  2. İnfitar 10
  3. İnfitar 11
  4. yazıcı melekler
  5. kiramen katibin melekleri
  6. güzel ahlak
  7. susmak
  8. kolay ibadet

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