27.04.2019 Günün âyet ve hadisi Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN:



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظ۪ينَۙ كِرَاماً كَاتِب۪ينَۙ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ "Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var." "Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar." (İnfitar Suresi, âyet:10-11-12) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) "Bedene kolay ve hafif gelen ibadeti size bildireyim mi?



Susmak ve güzel ahlâk sahibi olmaktır." (İbn-i Ebi'd-Dünya, Kitabu's-Samt, No: 27)

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