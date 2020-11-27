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Dünya 27 yıldır işgal altındaki Kelbecer esaretten kurtuldu
Dünya

27 yıldır işgal altındaki Kelbecer esaretten kurtuldu

Ermenistan’ın 1993’te işgal ettiği Kelbecer ili, 27 yıl sonra gerçek sahibi Azerbaycanlılara teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 11:40:00 -
27 yıldır işgal altındaki Kelbecer esaretten kurtuldu

Azerbaycan’ın başarılı operasyonları sonucu yenilen Ermenistan güçleri ve buraya sonradan yerleştirilen Ermeni nüfus Kelbecer’i terk etti, bölgeye Azerbaycan ordusu yerleşti.

Kelbecer işgal edildiğinde buradaki sivil Azerbaycanlılar neredeyse hiçbir eşyasını götüremeden bölgeyi terk etmek zorunda kalmış, canlarını zor kurtarmıştı.

Buraya sonradan yerleştirilen Ermeni nüfus ise kendilerine verilen 15 gün sürede bölgeyi rahatça ve tüm eşyalarını alarak terk etti. Ermeniler gitmeden önce yaşadıkları evlerin kapı, pencere ve banyo aksesuarlarına kadar söktü daha sonra ise ateşe verdi. Ermeniler sadece evleri değil, etraftaki ağaçları da yaktı.

Azerbaycan’ın batısında, Ermenistan sınırındaki Kelbecer’in kent merkezi ve 128 köyde yaşayan 77 binden fazla Azerbaycanlı, mayınların temizlenip bölgenin güvenliği sağlandıktan sonra evlerine dönebilecek.

Ermenistan, işgalden önce Ermeni nüfusun bulunmadığı Kelbecer’e farklı bölgelerden vatandaşlarını getirerek yasa dışı şekilde iskan ettirmenin yanı sıra buranın zengin doğal kaynaklarını da kendi malı gibi işletti. Kelbecer’in zengin altın ve cıva madenleri işgal süresince yaşa dışı işletildi, geliri ise Ermenistan’a götürüldü.

Yaklaşık 113 ton rezerve sahip Söyüdlü (Zod) ile 13 ton rezervli Ağduzdağ ve Tuthun altın madenlerini işgal döneminde işleten Ermeniler, toplam rezervleri 1 milyon tondan fazla olan Akyatak, Levçay, Çorbulak, Kamışlı ve Akkaya cıva yataklarını da yasa dışı kullandı.

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