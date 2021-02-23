27 yıldır cepten ‘alo’ diyoruz
Türkiye’de 27 yıl önce kullanılmaya başlanan cep telefonları, çeyrek asırlık sürede geçirdiği teknolojik dönüşümle ticaretten eğitime, eğlenceden sağlığa kadar pek çok alanda kullanıcıların olmazsa olmazlarından biri oldu.
Türkiye, 1991 yılında araç telefonları sayesinde 1G teknolojisiyle tanıştı. Bu tarihten 3 yıl sonra 23 Şubat 1994’te ise dönemin Başbakanı Tansu Çiller’in dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i aramasıyla gerçekleşen ilk görüşme ile cep telefonunun Türkiye’deki macerası başlamış oldu. Görüşme, veri aktarımı ve SMS gönderimine olanak sağlayan 2G teknolojisi sayesinde cep telefonlarının kullanımı hayatın bütün alanlarına hızla yayıldı. Sektör, 27 yılda sabitten mobile, sesten veriye, çevirmeli bağlantıdan geniş banta evrilirken, cep telefonları yeni teknolojilerle birlikte kullanıcıların olmazsa olmazlarından biri oldu.