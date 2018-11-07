0553 313 94 23
impression

27 ton salçayla kayıplara karıştı! Büyük bölümü bulundu

İddiaya göre kamyon şoförü, 27 ton salçayla birlikte kaçtı. Yapılan operasyonla salçanın büyük bölümü bulundu, sahibine teslim edildi. Firari şoför her yerde aranıyor.

07 Kasım 2018 Çarşamba 11:05
27 ton salçayla kayıplara karıştı! Büyük bölümü bulundu

İzmir'den Gaziantep'e kamyonla gönderilen ancak sahibinin haberi olmadan satıldığı iddia edilen 27 ton salçanın büyük bölümü, Mersin ve Adana'da bulunarak sahibine teslim edildi. Firari kamyon şoförü ise aranıyor.

Alınan bilgiye göre, salça fabrikası sahibi Halit Gündüz, İzmir'den kamyonla Gaziantep'e gönderdiği 27 ton salçanın teslimat adresine götürülmediğini belirterek şoför hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mersin’e gitmiş

İhbar üzerine yapılan araştırmada, salçaların büyük kısmının Mersin'e getirildiği belirlendi.

Bunun üzerine soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, salçaların kentteki toptancılar sitesinde bir iş yerine indirildiğini tespit etti.

21 ton salça ele geçirildi

Düzenlenen operasyonda, 21 ton salça ele geçirildi. Salçaları satın alan iş yeri sahipleri Suriye uyruklu A.E.S. ve A.S, gözaltına alındı.

Zanlıların ifadelerinden yola çıkan polis, salçaların satılmasına aracılık yaptığı iddia edilen A.E'yi de Adana'da yakaladı. A.E'nin bu kentteki iş yerinde yapılan aramada da 3 ton salça ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından "güveni kötüye kullanma ve suç eşyasının satın alma" suçlarından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Şoför aranıyor

Kamyon şoförünün ise arandığı öğrenildi. 

Mersin Emniyet Müdürlüğüne gelerek bulunan 24 ton salçayı teslim alan firma sahibi Halit Gündüz, gazetecilere, yaptıkları çalışma nedeniyle polis ekiplerine teşekkür etti. Gündüz, salçaların piyasa değerinin ise 220 bin lira civarında olduğunu sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 11:05
  1. İzmir
  2. Mersin
  3. Gaziantep
  4. Adana
  5. salça
  6. Halit Gündüz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'ta Pepe sorunu!
    1. Beşiktaş'ta Pepe sorunu!
    2. Fuat Oktay: Belgelerin yüzde 75'i..
    3. Kocaeli'de mahsur kalan balıkçılar..
    4. Suriye sınırından ateş açtı, öldürüldü!
    5. John Bass açıkladı! Amerika bir ülkeyi..
    6. Beşiktaş'ın Genk kadrosunda 3 yıldız..
    7. Ebeveynlere kritik uyarı! Telefon ve..
    8. Müfessir Ali Küçük Hocayı rahmetle..
    9. Mehmet Görmez'in yeni görevi belli oldu
    10. Bakan Gül: 30 bin 609 kişi asılsız..
    11. Yuh artık! Otobüs bekleyen kadını, 3..
    12. HDP'li Paylan'a göre Ermeniler,..
    13. Vietnam, Formula 1'e ev sahipliğine..
    14. Piyasa fiyatı 7 bin 200 euro... Türk..
    15. 300 milyon Müslümana “Hindu” zulmü
    16. Bu da laik kafası... “Atatürk’ün..
    17. Futbol kulübüne silahlı saldırı..
    18. Bursa'nın yeni Valisi göreve başladı
    19. Makedon yıldız Eljif Elmas'ın değeri 5..
    20. Bim aktüel 9 Kasım ürünler kataloğunda..
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor

    Günün Karikatürü

    7 Kasım 2018
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak
    Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak