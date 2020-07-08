27 sektörden 24’ü ihracatını artırdı

Ayrıca çimento, cam ve seramik sektörü yüzde 37.4, meyve ve sebze mamulleri sektörü yüzde 35.3, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü de yüzde 32.3 ihracat artışı elde etti. Buna mukabil savunma sanayiinin ihracatı yüzde 19.4, otomotiv endüstrisinin yüzde 7.9, madenciliğin yüzde 1.5 geriledi.

Temassız ticaret başarısı

Ticaret Bakanlığı’nın pandemi döneminde başarıyla yürüttüğü temassız ticaret sayesinde Irak pazarında haziran ayında yüzde 17’lik ihracat artışı yaşandı. Benzer gelişmelerin bu ay İran için de yaşanması bekleniyor.

100 bin şirketli aile

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) en büyük dinamikleri arasında yer alan şirketlerin ihracata katkısı haziran ayında da devam etti. Haziran ayında toplam 38 bin 373 firma ihracat gerçekleştirirken, ihracat ailesine bin 443 firma katıldı. Bu firmaların katkısı ise 101 milyon doları aştı.