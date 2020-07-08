27 sektörden 24’ü ihracatını artırdı
Haziran ayında 27 sektörden 24’ü ihracatını arttırmayı başardı. Geçen ay ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 69.3’le fındık ve mamulleri oldu. Bu sektörü yüzde 66’yla hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar, yüzde 60.2’yle mücevher, yüzde 58.8’le gemi ve yat, yüzde 55.2’yle süs bitkileri, yüzde 47.3’le halı, yüzde 45.9’la tütün, yüzde 41’le kuru meyve ve mamulleri takip etti.
Ayrıca çimento, cam ve seramik sektörü yüzde 37.4, meyve ve sebze mamulleri sektörü yüzde 35.3, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü de yüzde 32.3 ihracat artışı elde etti. Buna mukabil savunma sanayiinin ihracatı yüzde 19.4, otomotiv endüstrisinin yüzde 7.9, madenciliğin yüzde 1.5 geriledi.
Temassız ticaret başarısı
Ticaret Bakanlığı’nın pandemi döneminde başarıyla yürüttüğü temassız ticaret sayesinde Irak pazarında haziran ayında yüzde 17’lik ihracat artışı yaşandı. Benzer gelişmelerin bu ay İran için de yaşanması bekleniyor.
100 bin şirketli aile
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) en büyük dinamikleri arasında yer alan şirketlerin ihracata katkısı haziran ayında da devam etti. Haziran ayında toplam 38 bin 373 firma ihracat gerçekleştirirken, ihracat ailesine bin 443 firma katıldı. Bu firmaların katkısı ise 101 milyon doları aştı.