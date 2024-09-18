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Medya 27 Mayıs darbesinin kirli yüzü! Demokrasiye tecavüz ettiler
Medya

27 Mayıs darbesinin kirli yüzü! Demokrasiye tecavüz ettiler

Yeniakit Publisher
2024-09-18 11:25:00 - 2024-09-18 11:33:13
27 Mayıs darbesinin kirli yüzü! Demokrasiye tecavüz ettiler

Takvim gazetesi yazarı Erkan Tan, 27 Mayıs darbesinin demokrasiye karşı büyük bir saldırı olduğunu vurguladı. Menderes, Polatkan ve Zorlu’nun idam edilmelerinin Türkiye’nin bağımsızlığına yönelik bir tehdit olduğunu belirten Tan, darbenin arkasındaki güçlerin kimler olduğunu açıkladı. Ayrıca, darbe sürecinde CHP'nin ve diğer unsurların rolünü eleştiren Erkan Tan, şunları kaydetti:

Takvim gazetesi yazarı Erkan Tan, 27 Mayıs darbesinin demokrasiye karşı büyük bir saldırı olduğunu vurguladı. Menderes, Polatkan ve Zorlu’nun idam edilmelerinin Türkiye’nin bağımsızlığına yönelik bir tehdit olduğunu belirten Tan, darbenin arkasındaki güçlerin kimler olduğunu açıkladı. Ayrıca, darbe sürecinde CHP'nin ve diğer unsurların rolünü eleştiren Erkan Tan, şunları kaydetti:

"Bugün maalesef yıl dönümü… Merhum şehidimiz Adnan Menderes, 17 Eylül 1961'de idam edildi. O vakte kadar da kendisine vahşice işkence yaptılar. Merhum şehitlerimiz, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu da aynı kaderi paylaştılar, dün de onların şehadetlerinin yıl dönümü idi. Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu için dua ediyorum; Allah'ım, rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Günahlarını bağışla. Mekanlarını cennet eyle… Vermek istedikleri mesaj çok açık ve kesindi. Bu memlekette idarede iseniz, asla yerli ve milli tepkiler vermeyeceksiniz.

Aksi taktirde sonunuz böyle olur. Hepinizi asarız…! İktidara gelenlerin ya da gelmek isteyenlerin bilinç altına bu korkuyu, algıyı, gözdağını yerleştirmek istediler.

İstedikleri, tam bağımsız görünümlü; ama aslında, ABD ve NATO'ya yani BATI'ya kul köle bir Türkiye Cumhuriyeti idi… Adnan Menderes'i körü körüne ABD, NATO doğrultusunda hareket etmemek, ülkemizin milli çıkarlarını savunmak, hedef yapmıştı.

TİYATRO MAHKEME, UYDURUK YARGILAMA

Darbenin arkasında yine ABD yer almıştır.

Planlayıcılar arasında yine NATO görev almıştır.

CHP, ilgisi yokmuş maskesi takarak, hem kurumsal olarak hem de taraftarları ile gırtlağına kadar darbeciler ile beraberdir. Hedefte zamanın Başbakanı Adnan Menderes yer alıyordu. Aynen bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmaya çalıştığı gibi, o zaman da Merhum Adnan Menderes ve arkadaşları, ABD, Batı ve NATO emrine girmeye direnmek istemişti.

Önce iğrenç yalanları ve iftiraları, sanki gerçekmiş gibi yaydılar, ardından uyduruk mahkemelerde tiyatro gibi yargılamalar yapıldı.

Yani sadece askerler değil;

CHP yandaşları, gazeteciler, üniversite hocaları, hukukçular, bu darbede ve sonrasındaki cinayetlerde görev aldılar.

Hukuk, demokrasi, hakikatler ve insan hakları nasıl ayaklar altına alındı, hepsi tanıklar ve kanıtlarla mevcut… 27 Mayıs darbesini, bu darbede görev alan asker ve sivil herkesi lanetliyorum…

İDAM EDİP, BAYRAM İLAN ETTİLER

Ellerinde imkan olsa bugün de onları ve onlar gibi düşünenleri asacaklar.

Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı vahşice ve hukuksuzca idam eden darbeci/çeteci zihniyetin günümüzdeki temsilcileri, şimdilerde kabirleri başında dua ediyorlar. Korkunç bir yapmacıklık… Peki darbenin ardından yıllarca ne yapmışlardı…?

Her yıl 27 Mayıs, Hürriyet ve Anayasa Bayramı idi...

Anayasa Mahkemesi'nde kutlanıyordu... Devlet erkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın makam odası önünde sıraya dizilerek, Başkana tebriklerini sunarlardı. Rezilliğe bakar mısınız...? Anayasayı, demokrasiyi, hukuku, katlediyorlar...

Halkın oylarıyla seçilmiş yöneticileri; yalanlarla/ iftiralarla, uyduruk yargılamalarla idam ediyorlar... Bütün bu kepazeliğin ve iğrençliğin adını da bayram koyup, milletimize küfür ediyorlar."

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Yorumlar

KEMALİST

YA! ERKAN BEY,ERKAN BEYYYY; MECLİS CERİDELERİNE BİR BAK OZAMAN İSMET PAŞA, ASKERİ LOCAYA NE TEHDİTLERDE,SÖYLEMLERDE BULUNDU ORDUYA ADNAN MENDERES İÇİN ?ORDA KONUŞMALARI VAR.HİÇ BİR SİYASETÇİ DARBE İSTEMEZ ÇÜNKÜ NEDEN İSTESİN KENDİDE DARBEYE AÇIK OLUR OZAMAN..(?).DARBE SONRASIDA SAVAŞTAN DÖNEN ALBAY TALATIN TEHDİTLERİNE VS..SONRADA DARBENİN HEDEFİ OLDUĞU, DARBECİLERİ TUTUKLATTI ,SÜRGÜN ETTİĞİ İÇİNDE, ALBAY TALATLA KAFA, KAFAYA GELDİ DARBELERDEN DÖNDÜ BIRAKIN BU UYDURUKTAN YALANLARI UYDURUKÇULUĞU ..BUNLAR RESMEN İŞTE ,CHP'YE AYRI VE ORDU DÜŞMANLIĞIDIR BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR..!
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