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Sağlık 27 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! Vakalar 30 bini aştı!
Sağlık

27 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! Vakalar 30 bini aştı!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 27 Mart koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 21 kişinin testi pozitif çıktı, 151 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 19:06:00 - 2021-03-27 19:26:49
27 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! Vakalar 30 bini aştı!

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 21 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 151 kişi hayatını kaybetti

27 Mart koronavirüs tablosu

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 223 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 21 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 151 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1281 oldu.

2 milyon 939 bin 929 kişi iyileşti

Son 24 saatte 18 bin 892 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 939 bin 929'a yükseldi. Test sayısı 37 milyon 657 bin 127'ye ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 179 bin 115, vefat sayısı 30 bin 923, ağır hasta sayısı 1886 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

 

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Yorumlar

Tr.

Kongrecilere helâl ise herkese helâl...kimse kimseye traş yapmasın. 
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ali

Komik ya millete bil geyts aşılarını satmak için vakalar yükseltiliyor ulan 30 bin vakanın bunun 28 500 semptom göstermeden iyleşmiyormu bu rakam yayınlarını kaldırın bakın ilk ses küreselcilerden gelecek
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