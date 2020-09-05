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Sağlık 27 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Sağlık

27 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 2'si kanser olmak üzere 27 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 11:03:00 -
27 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geri ödeme listesinde 2'si kanser olmak üzere 27 ilaca daha yer verdiklerini ve bu ilaçların 14'ünün yerli üretim olduğunu belirtti.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile ilgili yeni düzenlemelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) internet sitesinde yayınlandığını belirtti.

Yurt dışından temin edilen 374 geri ödeme listesinden alınan, 8 bin 339 ruhsatlı ilacın Türkiye'den yer aldığını belirten Selçuk, söz konusu düzenlemede 2'si  kanser olmak üzere 27  ilacının daha geri ödeme listesine aldıklarını söyledi.

Bu ilaçların 14'ünün yerli üretim olduğunu ifade eden Selçuk, "Sosyal Güvenlik Kurumumuza yapılan bu ilave ile birlikte ödenen yerli ilaç sayısı 8 bin 366'ya ulaştı." Dedi.

Bakan Selçuk, Vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı eczanelerden ilaç temin edebileceklerine işaret ederek, "Hastalarımıza ilaçların iyileşmesini diliyorum, 

SUT'ta yapılan düzenleme ile geri ödeme listesinde yer alan ilaçlar aşağıdaki gibidir:

"4 antiinflamatuar bağırsak ilacı, 1 enzim eksikliği tedavisinde kullanılan ilaç, 1 sindirim sistemi ilacı, 1 tansiyon ilacı, 1 lipid düşürücü ilaç, 1 topikal fungisit, 1 topikal cilt hastalıklarında kullanılan ilaç, 1 topikal antiviral ilaç , 1 topikal kortikosteroid ilaç, 1 sistemik hormon ilaç, 3 immunoglobulin ilaç, 4 immunsupresan ilaç (2 kanser ilacı), 1 kas gevşetici ilaç, 1 antiepileptik ilaç, 4 Astım-KOAH ilaç, 1 enteral beslenme ürünü. "

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