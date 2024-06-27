27 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَٓابَّةٍ وَلٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُسَمًّىۚ فَاِذَا جَٓاءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصٖيراً



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

"Şayet Allah insanları yapıp ettikleri yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yerin üstünde tek bir canlı bırakmazdı; fakat onlara belirlenmiş bir vadeye kadar mühlet veriyor.



Vadeleri dolduğunda ise (herkes anlayacaktır ki) Allah kullarını hakkıyla görüp bilmektedir."



(Fâtır Suresi - 45) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)

TEFSİRİ:



Âyetin son cümlesi daha çok “Vadeleri dolduğunda ise Allah kime nasıl muamele edeceğini takdir eder veya gereken cezayı verir, çünkü O kullarını hakkıyla görmektedir” tarzında açıklanmıştır (Allah’ın insanları hemen cezalandırmayışının hikmeti ve “canlı” diye tercüme edilen "dâbbe" kelimesi hakkında bilgi için bk. Nahl 16/61).



Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri





ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)









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