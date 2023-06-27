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İSLAM 27 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

27 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-06-27 07:45:00 - 2023-06-27 08:05:14
27 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü'nü istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَٓاؤُ۬هَا وَلٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْؕ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰيكُمْؕ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنٖينَ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Onların ne etleri Allah’a ulaşır ne de kanları; O’na ulaşacak olan sadece sizin takvânızdır.

İşte Allah onları sizin istifadenize verdi ki size doğru yolu göstermesinden ötürü O’nu tâzimle anasınız.

İyilik yolunu tutanları müjdele!"

(Hac Suresi, 37)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Âyette bütün kulluk davranışlarının ortak ilke ve amacına kurban örneğinden hareketle dikkat çekilmektedir. Bütün ibadetler kulun kendini olgunlaştırması, hayatını anlamlandırması ve yüce yaratıcısına yaklaşması tarzında üstün amaçlarla yapılmalıdır; Cenâb-ı Allah’ın buna ihtiyacı yoktur, ihtiyacı olan kuldur.

Şu halde ibadetlerde dinen belirlenen forma sadık kalmak da Allah’ın iradesine boyun eğme mânası taşıdığı için değerlidir; bu biçimler asıl amaçtan kopmadığı sürece değerini koruyabilir, aksi takdirde içi boş birer kalıp haline gelir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri 


ALLAH RASULÜNDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

“Ey insanlar! Her sene her bir ev halkına kurban kesmek vâciptir.”

Kaynak: İbn-i Mâce, Edâhî, 2; Tirmizî, Edâhî, 18/1518
 
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