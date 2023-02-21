  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte depremi haber veren belirtiler!

Altın ve dolar tahminlerinde hiç yanılmayan Mert Başaran 'telefonlar alıyorum' diyerek uyardı: Yapmayın!

Hem evlatlığı hem de karısı! Refik Erduran’a bak, Diyanet’in haklılığını gör

Uzman isim depremin gerçek şiddetini güncelledi! Deprem sırasındaki gürültünün sebebi bakın neymiş

2023'te dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu

Cübbeli Ahmet Hoca'dan korkutan açıklama: Herkes Mart ayının o gününe dikkat etsin, bir şeyler olabilir

Rusya o ülkelere petrol kararını duyurmuştu! Rus ekonomisi altüst oldu: Enerji, bankacılık için dönüşüm süreci böyle...

12 kişiye mezar olmuştu: Kaçmayı denedi ama olmadı! Mühendisi bakın kim çıktı!

Bloomberg'den dolar için beklenmedik tahmin: Henüz sonlanmadı

Ece Üner ve Uğur Dündar… TV100’de ağlamalı gülmeli rezalet
Dünya 27 Filistinli esir alındı!
Dünya

27 Filistinli esir alındı!

Filistin Esirler Cemiyeti, terörist İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da 27 Filistinliyi gözaltına aldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 16:05:00 -
27 Filistinli esir alındı!

Esirler Cemiyetinden yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da bu sabah gözaltına aldığı 27 Filistinliden 15'inin El-Halil'in güneyindeki El-Favar Mülteci Kampı'ndan olduğu belirtildi.

Açıklamada, Batı Şeria'da yılbaşından itibaren gözaltına alınanların sayısının 950'ye ulaştığı kaydedildi.

İsrail ordusunun açıklamasında ise Batı Şeria'da 9'u "terör eylemlerine katıldığı" iddiasıyla aranan toplam 20 kişinin gözaltına alındığı, ayrıca çeşitli silah ve mühimmatlara el konulduğu ifade edildi.

İsrail güçleri, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenlemişti. İsrail güçleri ile Filistinliler arasında yaşanan arbedede, İsrail askerleri gerçek ve plastik mermilerle müdahale etmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Duygusal anlar... İsrail'in yargıladığı Filistinli esirlerden duruşma salonunda Türkiye ve Suriye'ye...
Duygusal anlar... İsrail'in yargıladığı Filistinli esirlerden duruşma salonunda Türkiye ve Suriye'ye...

Dünya

Duygusal anlar... İsrail'in yargıladığı Filistinli esirlerden duruşma salonunda Türkiye ve Suriye'ye...

İsrail, Filistinli genci katletti
İsrail, Filistinli genci katletti

Dünya

İsrail, Filistinli genci katletti

Esaret altındaki Filistinlilerden deprem bölgelerine yardım konvoyu...
Esaret altındaki Filistinlilerden deprem bölgelerine yardım konvoyu...

Dünya

Esaret altındaki Filistinlilerden deprem bölgelerine yardım konvoyu...

Ali Erbaş, Filistinli bakanla görüştü
Ali Erbaş, Filistinli bakanla görüştü

İSLAM

Ali Erbaş, Filistinli bakanla görüştü

Yahudi askerlerin vurduğu Filistinli genç şehid oldu
Yahudi askerlerin vurduğu Filistinli genç şehid oldu

Dünya

Yahudi askerlerin vurduğu Filistinli genç şehid oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23