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Eğitim 27. Dönem POMEM sınavları ne zaman?
Eğitim

27. Dönem POMEM sınavları ne zaman?

Yüzbinlerce kişi POMEM spor mülakatı ne zaman 2021? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve gündemde sıklıkla araştırıyor. POMEM polis alımı ne zaman yapılacak? EGM ve PA ile 27. Dönem POMEM polis alımı sınav tarihleri için heyecan sürüyor. POMEM polis alımı ne zaman yapılacak? EGM ve PA ile 27. Dönem POMEM polis alımı sınav tarihleri hakkında detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-04-05 21:03:00 -
27. Dönem POMEM sınavları ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gelen duyuruları yakından takip edenler POMEM polis alımı son gelişmeleri merak ediyor. Son olarak 8-24 Aralık tarihinde başvurularını tamamlayan polis adayları POMEM polis alımı ne zaman, hangi tarihte?

27. Dönem POMEM sınavları ne zaman?

2021 polis alımı tarihi ile ilgili henüz belli değil. Kamu personeli alımları her dönem farklı tarihlerde yapılıyor.

27. Dönem POMEM sınav tarihleri henüz belirlenmedi. Tarih açıklaması geldiğinde haberimizden öğrenebileceksiniz.

POMEM sınavları nasıl yapılır?

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" veya "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verir. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

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