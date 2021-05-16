27. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?
Polis Akademisi sınavları ne zaman? Sorusunun yanıtını merak ediliyor. POMEM alımları için 27ç dönem sınavları bekleniyor. Peki, 27. Dönem POMEM sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu mu?
Polis olma hayali kuran yüzbinlerce vatandaş lise ve üniversite mezunu alımları için tarih verilip verilmediğini araştırıyor. POMEM 27. dönem alımları ne zaman yapılacak?
27. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?
27. Dönem POMEM sınavına ilişkin yeni bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.