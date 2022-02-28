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Yerel 27 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi
Yerel

27 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi

Samsun'da 27 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirilirken, maddeleri taşıyan şahıs gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 16:36:00 -
27 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 27 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde yakalanan 1 araçta yapılan aramada 27 bin 972 kapsül sentetik ecza elde edildi.

Konuyla bağlantılı 1 şüpheli şahıs yakalanarak 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

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