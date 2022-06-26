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İSLAM 26.06.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

26.06.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-06-26 05:16:00 - 2022-06-26 05:17:19
26.06.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْـَٔرُونَۚ 

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla 

"Elinizde nimet olarak ne varsa Allah’tandır.

 Sonra başınıza bir sıkıntı geldiğinde O’na yalvarırsınız." 

(Nahl Suresi - 53)        (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)


TEFSİRİ:

Sadece yaratıcı olduğundan dolayı değil, aynı zamanda nimet sahibi olduğu, hayatın devamı hususunda gerekli olan imkânları, bu arada insanların yiyip içtiği, servet kabul edip sevinç duyduğu nimetleri, sağlık ve âfiyeti ihsan ettiği için, bütün bunları verenin başkası değil yalnız O olduğu, başlarına bir sıkıntı gelince O’na yöneldikleri, yönelmeleri gerektiği için de O’nu rab olarak bilip O’na itaat etmeleri gerekir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 406

 

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“İlmin azalması, cehaletin meydan alıp yayılması, zinanın meydana çıkıp şayi’ olması, elli kadının yalnızca bir bakanı olacak derecede kadınların çoğalıp erkeklerin azalması, kıyamet alâmetlerindendir.”

(Buharî, Kitabu’l-İlm, 23)

(İstanbul Bebek sahilinde açıktan zina)

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