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26.03.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

26 Mart 2019 Salı 07:33
26.03.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَاَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۟ 

"Onlar Allah’ın nimetlerini biliyor, ama sonra kalkıp nankörlük ediyorlar. Onların çoğu inkârcıdır!"

(Nahl Suresi, âyet:83)      (Meâl Kaynak: Diyanent İşleri Başkanlığı)

 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Kendisine aklını yerinde kullanma becerisi verilen kimse, kurtuluşa ermiştir."

(Beyhâkî, Şuabu’l- İman, IV/159)

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 07:33
  1. 26.03.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Nahl 83
  3. nankörlük
  4. nimetler
  5. akıl
  6. aklı kullanmak

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