26.03.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...26 Mart 2019 Salı 07:33
VAHYİN DİLİNDEN:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَاَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۟
"Onlar Allah’ın nimetlerini biliyor, ama sonra kalkıp nankörlük ediyorlar. Onların çoğu inkârcıdır!"
(Nahl Suresi, âyet:83) (Meâl Kaynak: Diyanent İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Kendisine aklını yerinde kullanma becerisi verilen kimse, kurtuluşa ermiştir."
(Beyhâkî, Şuabu’l- İman, IV/159)
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