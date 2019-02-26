26.02.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

"O ki, birbiri ile âhenktar yedi göğü yaratmıştır.

Rahmân olan Allah´ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin.

Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?"

(Mülk Suresi, âyet:3) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)







ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Yazıklar olsun o kimseye ki, insanları güldürmek için konuşur ve yalan söylerler! Yazık ona, yazık ona!"

(Ebu Davud, Tirmizi)