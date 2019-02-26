26.02.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...26 Şubat 2019 Salı 08:44
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
"O ki, birbiri ile âhenktar yedi göğü yaratmıştır.
Rahmân olan Allah´ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin.
Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?"
(Mülk Suresi, âyet:3) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Yazıklar olsun o kimseye ki, insanları güldürmek için konuşur ve yalan söylerler! Yazık ona, yazık ona!"
(Ebu Davud, Tirmizi)
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