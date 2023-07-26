  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Filistin çağrısı

HDP-Yeşil Sol Parti... Yerel seçime de isim değiştirip gireceklermiş!

Kremlin'den Türkiye açıklaması

Vicdansızlar! Sacit Pişkin'in vefatının ardından yürek yakan görüntü

Kızıldeniz'de çevre felaketine neden oldu, tepki yağmıştı! Karar verildi: Petrol transferi başladı

Altının kilogramı düştü! Uzmanlar tarih verdi: Altın alım satımı, 2024 gram altın tahmini! Altın fiyatları

Bomba kulis! Mansur Yavaş, Meral Akşener’e ne verdi! Canlı yayında duyunca…

'Eş değiştirme' rezaletine tepki yağmıştı! 'Şarküteri' olarak görünen mekanın kapısına kilit vuruldu

Suudi Arabistan'a AKINCI ihraç edilmişti: Kazanılan miktar Maşallah dedirtti!

Dev banka iflas etti! Bir dönem büyük bir şirketti: Duyan herkes şaşıracak! Milyonlarca müşterisi mağdur oldu
İSLAM 26 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

26 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-07-26 05:33:00 -
26 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü'nü istifadelerinize (26 Temmuz 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهٖؕ وَتَرَى الظَّالِمٖينَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِنْ سَبٖيلٍۚ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Allah kimi sapkınlığıyla baş başa bırakırsa, artık onun bir velîsi olmaz.

 Azapla yüz yüze geldiklerinde zalimlerin, “Geri dönmenin bir yolu yok mu?” diye feryat ettiklerini göreceksin."

(Şûrâ Suresi - 44)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

44. âyette söz konusu edilen kimseler için bir velî, koruyucu bulunmayacağı yönündeki ifade, üstü kapalı biçimde, onların sapkınlıktan ve kötü âkıbetlerinden kurtuluş vesilelerini de yitirmiş olacaklarını belirtmektedir. Çünkü “velî”nin temel özelliklerinden biri, velîsi olduğu kişiye yol göstererek ona yardımcı olmasıdır. Nitekim 46. âyette ve başka bazı sûrelerde bu mâna açık olarak ifade edilmiştir (bk. Ra‘d 13/33; Zümer 39/23, 36;
Gāfir 40/33; İbn Âşûr, XXV, 125).

Aynı âyette geçen “... göreceksin” şeklindeki hitap, bir bakışa göre, belirli bir kişiye yönelik olmayıp azaba çarptırılacakların durumunu açık biçimde ortaya koymayı ve şaşkınlıklarına işaret etmeyi hedeflemekte, onların halinden ibret alınmasını istemektedir. Diğer bir bakışa göre ise burada Resûlullah’a hitap edilmekte ve gördüğü kötü muameleden, işittiği ağır sözlerden ötürü teselli edilmektedir (İbn Âşûr, XXV, 125). 

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

"Zayıflara rıfk (yumuşak davranmak), anne-babaya şefkat, kölelere ihsan."

Kaynak: Tirmizi, Kıyamet 49, (2496)

 

GÜNÜN SÖZÜ:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23