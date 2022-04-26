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Tarih 26 Nisan 1971: 11 İlde Sıkıyönetim İlan Edilmesi
Tarih

26 Nisan 1971: 11 İlde Sıkıyönetim İlan Edilmesi

26 Nisan'da Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? 26 Nisan 1971: 11 İlde Sıkıyönetim İlan Edilmesi, Yüksek Seçim Kurulu'nun oluşturulması, Türkiye'nin ilk kadın Kaymakamları Elif Arslan ile Özlem Bozkurt görevlerine başlaması.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 06:52:00 -
26 Nisan 1971: 11 İlde Sıkıyönetim İlan Edilmesi

26 Nisan 1971: 11 İlde Sıkıyönetim İlan Edilmesi 

12 Mart Darbesi’nin ardından CHP’li Nihat Erim tarafından kurulan Hükümet tarafından 26 Nisan’da 11 ilde sıkıyönetim ilan edildi.Darbe Hükümeti tarafından başlatılan Balyoz Harekâtı, bilahare üniversiteyi kapsayacak şekilde genişletilir. Talihin tecellisi daha 10 yıl önce Darbecilere 1961 Anayasası’nı yapmış ünlü akademisyenler tutuklananlar arasındadır. 

9 Mart Darbe girişimine destek verdikleri gerekçesiyle tutuklanan akademisyenler şu isimlerden oluşuyordu:Mümtaz Soysal, Doğan Avcıoğlu, İlhamı Soysal, Altan Öymen, Uğur Alacakaptan, Uğur Mumcu, Uluç Gürkan, Bahri Savcı, Muammer Aksoy, Bülent Nuri Esen, Behice Boran, Sadun Aren, Nihat Sargın, Adil Özkol, Tarık Zafer Tunaya, Yaşar Kemal, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Fakir Baykurt, Kemal Türkler … 

27 Mayıs Darbesi’nin kudretli generali Cemal Madanoğlu da tutuklananlar arasındadır. Bilahare Çetin Altan, İlhan Selçuk, Sabahattin Eyüboğlu ve Azra Erhat da tutuklanır.Aydınların tutuklanması başlar başlamaz işkenceler de beraberinde geldi. Gazeteci Emil Galip Sandalcı'ya gözaltında işkence yapıldığı, Gazeteci Nimet Arzık tarafından hükümete duyuruldu.Balyoz Harekâtı bir yangın gibi bir süre sonra basına sıçradı. “Çetin Altan başta olmak üzere bazı gazeteciler tutuklanarak Darbeciler tarafından dövüldüler, işkence edildiler.” (Kadir Mısıroğlu,1995:182) 

Komutanlar dergi idarehanelerini arayıp telefonla baskı yapıyorlardı. Cumhuriyet ve Akşam Gazeteleri on gün süre ile kapatılmış, yayınevlerine kitap satma yasağı getirilmişti. Askerler evleri basıp kütüphanelerde kitap ve yayın arıyorlardı.”(Dursun D.,2000:158) 

Türkiye tam bir askeri dikta dönemine adım atmıştı “Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç bakanların araç plakalarına kadar her işe karışıyor, Başbakan Nihat Erim 1961 Anayasasını lüks olmakla niteliyordu.” (Altuğ,1973:71-72) 

CHP’li Nihat Erim askerlerin vesayetinde dikensiz gül bahçesi gibi bir ülke yöneteceğini zannederken hiç ummadığı olaylar tek tek kapısını çalmaya başladı.Tüm Türkiye'de süren beş günlük Balyoz Operasyonu'nun sonucu 547 tutukluydu.

26 Nisan 1995: Türkiye'nin ilk kadın Kaymakamları Elif Arslan ile Özlem Bozkurt'un görevlerine başlaması

Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı ise Özlem Bozkurt Gevrek'dir. Kendisi 1995 yılında Çankırı ilinin Orta ilçesinde görev yapmıştır.



26 Nisan 1961: Yüksek Seçim Kurulu oluşturulması
1961 Anayasası'nın kabulüyle birlikte Yüksek Seçim Kurulu anayasal bir kurum niteliğini kazanmış olup 1961 Anayasası'nın 75. maddesine göre Kurul, yedi asıl ve dört yedek üyeden teşekkül etmektedir.


 

 

 

 

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