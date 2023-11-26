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İSLAM 26 Kasım 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

26 Kasım 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-11-26 07:48:00 -
26 Kasım 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (26 Kasım 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



(60) اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنٖٓي اٰدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَۚ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبٖينٌۙ
(61) وَاَنِ اعْبُدُونٖيؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقٖيمٌ
(62) وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثٖيراًؕ اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

(60-61) Ey Âdemoğulları! Size “Şeytana kulluk etmeyin, o sizin için apaçık bir düşmandır; bana kulluk edin, doğru yol budur” dememiş miydim?”

(62) Nitekim o şeytan sizden nice nesilleri saptırdı. Hiç aklınızı kullanmıyor muydunuz!

(Yasin Suresi, 60-61-62)    (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:  

Şeytana kulluktan maksat, onun kışkırtmalarına kapılmak ve telkinlerine uymak, Allah’a isyan teşkil eden buyruklarını yerine getirmektir (Taberî, XXIII, 23; İbn Atıyye, IV, 459).

Başta şirk ve inkârcılık olmak üzere günahları bağışlanmayanların işitecekleri azara değinilen bu âyetlerde, kendilerine verilen cezanın yadırganacak bir şey olmadığı, şeytana kulluk edilmeyip yalnız Allah’a kulluk edilmesi gerektiği konusunda vakti zamanında gerekli uyarıların yapılmış olduğu belirtil­mektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri, cilt 4, sayfa: 506
 

ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



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