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İSLAM 26 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

26 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-06-26 05:20:00 -
26 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü'nü istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَࣖ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Müminler ancak kardeştirler, öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin, Allah’a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız."

(Hucûrat Suresi, 10)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Müminler hem bütün insanlıktan hem de iman kardeşlerinden sorumludurlar; dünyada haksızlığın engellenmesine (Âl-i İmrân 3/108), din ve vicdan özgürlüğü başta olmak üzere temel hak ve hürriyetlerin uygulanmasına katkıda bulunmak (Nisâ 4/75; Hac 22/40), ülkede ise bunlara ek olarak mümin kardeşler arasındaki anlaşmazlıkları adaletle çözüme kavuşturmak, haksızlıkta ısrar edenlere karşı haklının yanında yer almakla yükümlüdürler. Bu âyet ikinci yükümlülüğe –bunun dayanağı olan kardeşliğin altını çizerek– dikkat çekmektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 93


ALLAH RASULÜNDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

"İmkânı olup da kurban kesmeyen bizim namazgâhımıza yaklaşmasın"

Kaynak: İbn Mâce, Edâhı, 2; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 321


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