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Gündem 3 ülkeden ortak açıklama! Mekke'yi hedef alan menfur saldırılar en güçlü şekilde kınandı
Gündem

3 ülkeden ortak açıklama! Mekke'yi hedef alan menfur saldırılar en güçlü şekilde kınandı

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3 ülkeden ortak açıklama! Mekke'yi hedef alan menfur saldırılar en güçlü şekilde kınandı

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan dışişleri bakanları, kutsal Mekke şehri ile Suudi Arabistan'ın sivil ve ekonomik tesislerini hedef alan menfur saldırıları en güçlü şekilde kınadı. İşte o açıklamanın ayrıntıları…

Bakanlık, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın dün New York'ta Mekke Ortak Savunma Anlaşması çerçevesinde görüşmesine ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Buna göre, toplantıda bakanlar, anlaşma kapsamında Genel Sekreterlik ile komitelerin ve çalışma gruplarının kurulmasına yönelik kaydedilen ilerlemeyi ve bunların faaliyete geçmesi için yapılan hazırlıkları değerlendirdi.

Bakanlar, kutsal Mekke şehri ile Suudi Arabistan'ın sivil ve ekonomik tesislerini hedef alan menfur saldırıları en güçlü şekilde kınayarak, Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerinin teyakkuzunu ve ülkenin güvenliğini savunma kabiliyetini takdir etti.

BM Şartı’nın 51. maddesi uyarınca, Suudi Arabistan'ın, güvenliğini müdafaa etmek için uygun gördüğü önlemleri alma hakkını yeniden teyit eden bakanlar, taraflardan herhangi birine yönelik bir saldırının tüm taraflara yönelik bir saldırı olarak kabul edileceğini öngören Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında, Suudi Arabistan'a destek sağlanmasının yöntemlerini ele almak üzere 3 ülkenin genelkurmay başkanlarının acil toplantı düzenlemesine ilişkin hazırlıkları da görüştü.

Bakanlar, bölgedeki mevcut durumu ele alarak uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri, devletlerin egemenliğine karşılıklı saygı ve iç işlerine karışmama ilkelerine riayet edilmesinin yanı sıra seyrüsefer güvenliğinin ve serbestisinin sağlanmasının öneminin altını çizdi.

Ayrıca bakanlar, bölgede sürdürülebilir barış ve istikrarın sağlanması için birlikte çalışma, gerginliğin azaltılmasına yönelik çabaları destekleme ve krizlerin barışçıl yollarla çözülmesini teşvik etme konusundaki kararlılıklarını yineledi.

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