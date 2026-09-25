Üç ülkenin dışişleri bakanları buluştu! Mekke bloğunun New York zirvesi

Mekke Ortak Savunma Anlaşması’na taraf ülkelerin Dışişleri Bakanları, New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Krallığı Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar, New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu marjında dün Mekke Ortak Savunma Anlaşması çerçevesinde bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sırasında Bakanlar, Anlaşma kapsamında Genel Sekreterlik ile Komitelerin ve çalışma gruplarının kurulmasına yönelik kaydedilen ilerlemeyi ve bunların faaliyete geçmesi için yapılan hazırlıkları değerlendirdi.

Bakanlar, Kutsal Mekke Şehri ile Suudi Arabistan Krallığı’ndaki sivil ve ekonomik tesisleri hedef alan menfur saldırıları en güçlü şekilde kınadı. Suudi Silahlı Kuvvetlerinin teyakkuzunu ve Krallığın güvenliğini savunma kabiliyetini takdir etti. BM Şartı’nın 51. Maddesi uyarınca, Krallığın, güvenliğini müdafaa etmek için uygun gördüğü önlemleri alma hakkını yeniden teyit etti.

BİRİMİZE SALDIRI HEPİMİZE SALDIRIDIR

Bakanlar, taraflardan herhangi birine yönelik bir saldırının tüm taraflara yönelik bir saldırı olarak kabul edileceğini öngören Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında, Krallığa destek sağlanmasının yöntemlerini ele almak üzere üç ülkenin Genelkurmay Başkanlarının acil bir toplantı düzenlemesine ilişkin hazırlıkları da görüştü.

Bakanlar ayrıca bölgedeki durumu ele alarak, uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri, devletlerin egemenliğine karşılıklı saygı ve içişlerine karışmama ilkelerine riayet edilmesinin yanı sıra seyrüsefer güvenliğinin ve serbestisinin sağlanmasının öneminin altını çizdi. Bakanlar, bölgede sürdürülebilir barış ve istikrarın sağlanması için birlikte çalışma, gerginliğin azaltılmasına yönelik çabaları destekleme ve krizlerin barışçıl yollarla çözülmesini teşvik etme konusundaki kararlılıklarını yineledi.