Sözcü’nün ahlaksızlığına tokat gibi cevap! Tüsiad’çı serbest fonziler tutuklu

Akit TV ekranlarında yayınlanan Manşetlerin Dili programında konuşan usta yazar Ali Karahasanoğlu, Sözcü gazetesi ile Cumhuriyet yazarı Miyase İlknur'un ikiyüzlü tavırlarını sert bir dille eleştirdi.

Programda, Sözcü gazetesinin fon operasyonunda tutuklanan isimler üzerinden yaptığı manipülatif haberlere tepki gösteren Karahasanoğlu, ellerinde kelepçe olmadığı halde algı operasyonu yürütüldüğünü vurguladı.

Serdar Turhan ve Emre Tezmen cezaevine konulurken, asıl vurgunu yapan çevrelerin kollanmaya çalışıldığını belirten Karahasanoğlu, "TÜSİAD'a kelepçe fonzilere el pençe" başlığıyla atılan ahlaksız manşetlere sert çıktı.

Cumhuriyet yazarı Miyase İlknur'un "babaları da yargılanmıştı" diyerek Emre Alkin ve Kerem Alkin üzerinden yaptığı algıya da değinen Karahasanoğlu, geçmişteki Emlak Bankası soruşturmalarında o dönemin bakanları tarafından yargılanmalarına izin verilmediğini hatırlattı.

AK Parti iktidarında ise kimsenin unvanına, adına, gazete köşesine veya kimliğine bakılmaksızın suçluların adalet önüne çıkarıldığını belirten Karahasanoğlu, TÜSİAD ve benzeri odakların ikiyüzlü duruşunu halkın takdirine bıraktıklarını ifade etti.