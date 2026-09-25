STK'lar: Yaşanan kriz insan hakları meselesi… Ukrayna'daki siviller için insani yardım koridoru çağrısı

İHH'den yapılan açıklamaya göre, toplantı vakfın genel merkezinde düzenlendi.

Toplantıda, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan etkilenen sivillere gıda, temiz su ve tıbbi malzeme ulaştırılabilmesi için çatışma bölgelerine güvenli insani yardım koridoru açılması talep edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, Herson bölgesinin Oleşki kentinden gelen bilgilerin yaşanan insani krizin boyutunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Atalay, savaş başlamadan önce yaklaşık 24 bin kişinin yaşadığı Oleşki'de bugün 50'si çocuk olmak üzere yalnızca 2 bin kişinin kaldığını, kentte elektrik ve doğal gaz bulunmadığını, gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaç malzemelerine yaklaşık 1 aydır erişilemediğini kaydetti.

Savaşın taraflarına ve uluslararası topluma çağrıda bulunan Atalay, sivillerin korunması ve uluslararası hukuka eksiksiz uyulmasını talep etti.

Atalay, Oleşki ve Herson'daki sivillerin temiz su, gıda, ilaç, sağlık hizmetleri, enerji ve barınma ihtiyaçlarının güvence altına alınması gerektiğini belirterek, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana gerek insani yardım ulaştırılması gerekse barışın sağlanması için çok önemli girişimlerde bulundu. Türkiye'nin insani yardım konusundaki yapıcı rolünün bu aşamada bir kere daha devreye girmesi büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

"İnsani kriz açık insan hakları meselesi"

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Temsilcisi Zeynep Ertekin, Ukrayna'da savaşın başladığı günden bu yana izleme ve raporlama faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti.

Ertekin, "Yaşanan insani krizin, başta sivillerin yaşam hakkı olmak üzere temel ihtiyaçlara erişimlerinin engellenmesi nedeniyle açık bir insan hakları meselesi olduğunu vurguluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Musa Üzer ise savaşın siviller üzerindeki etkisine dikkati çekerek, "Dün Irak'ta, bugün ise Filistin ve Ukrayna'da yaşanan savaşların yıkıcı sonuçları en çok sivilleri, dağılan aileleri ve özgür gökyüzünde uçurtma uçurmak isteyen çocukları etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Sadakataşı Derneği Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal, savaşların yıkıcı sonuçlarından en çok sivillerin ve çocukların etkilendiğini aktardı.

Yetim Vakfı Gönüllü ve Temsilcilik İlişkileri Direktörü Muhammed Musa Gül, savaşın ilk dönemlerinde yetimhanelerde kalan çocukların güvenli şekilde Türkiye'ye getirilmesi sürecinde aktif rol aldıklarını kaydetti.